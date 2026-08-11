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Edificios y casas afectadas este martes en Pereira (Colombia), tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Foto: EFE/ Carlos Ortega
Edificios y casas afectadas este martes en Pereira (Colombia), tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Foto: EFE/ Carlos Ortega
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.

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