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Resumen

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Personas observan los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Personas observan los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
/ ERNESTO GUZMAN JR
Por Agencia EFE

Venezuela ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes en ese país y que causó la muerte de al menos 51 personas.

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