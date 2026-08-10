Venezuela ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes en ese país y que causó la muerte de al menos 51 personas.

“El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación”, dice el comunicado oficial.

En el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó su “más profunda solidaridad y fraternidad” con el pueblo colombiano y el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella.

“Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos”, dijo.

Además, el Ejecutivo venezolano envió sus “más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas” y deseó una “pronta recuperación para los heridos y las zonas afectadas”.

El departamento del Chocó, uno de los más pobres de Colombia, que no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud, fue la zona donde se registró el epicentro del terremoto, en el municipio de San José del Palmar, aunque el movimiento se sintió con fuerza en buena parte del centro y occidente de Colombia.

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).

El sismo, registrado a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La cifra de víctimas continúa en verificación y las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

Autoridades venezolanas evalúan los efectos del terremoto en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.

Venezuela aún se recupera de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sufrió el pasado 24 de junio y que dejó al menos 6.125 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

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