Médico graba desesperado pedido de ayuda tras terremoto en Colombia: “El edificio colapsó”. Foto: @NoticiasBta
Médico graba desesperado pedido de ayuda tras terremoto en Colombia: “El edificio colapsó”. Foto: @NoticiasBta
Por Redacción EC

Un dramático pedido de auxilio se convirtió en una de las imágenes de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. En medio de las labores de evacuación, un médico de la Clínica ValleSalud grabó un mensaje para solicitar ayuda urgente mientras mostraba los graves daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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