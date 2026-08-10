Un dramático pedido de auxilio se convirtió en una de las imágenes de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. En medio de las labores de evacuación, un médico de la Clínica ValleSalud grabó un mensaje para solicitar ayuda urgente mientras mostraba los graves daños ocasionados por el movimiento telúrico.

“¡Vengan rápido!”, se escucha decir al profesional de la salud, quien alertó sobre la situación de los pacientes que necesitaban ser evacuados.

“El edificio colapsó, está completamente destruido”, relata mientras camina por le interior de la clínica.

Terremoto de 7,4 tuvo epicentro en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el movimiento ocurrió aproximadamente a las 7:34 a. m. y tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Un reporte actualizado del organismo situó la profundidad alrededor de los 96 kilómetros.

El fuerte movimiento fue percibido en amplias zonas del territorio colombiano y también llegó a sentirse en países vecinos. Los primeros reportes dieron cuenta de afectaciones en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Buenaventura y Quibdó.

🚨🏥 #Atencion | Los mensajes de auxilio de un médico reflejan la difícil crisis que enfrenta #Cali tras el terremoto de magnitud 7,4. Desde la Clínica ValleSalud solicita apoyo urgente para evacuar a pacientes de la UCI, luego de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.… pic.twitter.com/dcNUxViUn8 — NoticiasBta (@NoticiasBta) August 10, 2026

Pereira, Cali y otras ciudades reportaron graves daños

La magnitud de la emergencia quedó reflejada en los reportes. Pereira registraba 40 fallecidos, mientras que en el Valle del Cauca se contabilizaban al menos 27 víctimas, además de daños en otras ciudades.

En Cali se reportaron afectaciones estructurales, caída de materiales y daños en diferentes edificaciones. Equipos de bomberos fueron desplegados para inspeccionar inmuebles y determinar si existían personas atrapadas.

También se registraron afectaciones en infraestructura de Pereira, incluyendo hospitales y el aeropuerto, mientras que en Manizales se informó sobre daños en la catedral de la ciudad.

Personas observan los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr / ERNESTO GUZMAN JR

Cifra de fallecidos aumentó durante la jornada

El balance de víctimas fue aumentando conforme avanzaron las labores de búsqueda y rescate. Mientras los primeros reportes hablaban de más de 40 fallecidos, posteriormente la cifra oficial reportada por las autoridades llegó a 111 muertos.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó el balance de 111 fallecidos y anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta estatal frente a la emergencia.

Réplicas y labores de emergencia continúan

Después del terremoto principal se registraron nuevas sacudidas. De acuerdo con reportes citados por medios colombianos, se produjeron réplicas de magnitud 4,8 y 3,8, también con referencia en el área de San José del Palmar.

Los organismos de socorro mantienen desplegados equipos para atender a los heridos, inspeccionar edificaciones y determinar la magnitud real de los daños.

Las autoridades también recomendaron a la población mantenerse alejada de estructuras que hayan sufrido daños y seguir las indicaciones de los organismos oficiales mientras continúan las evaluaciones.

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