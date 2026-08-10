Fotografía que muestra un vehículo afectado por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia), de magnitud 7,4. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía que muestra un vehículo afectado por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia), de magnitud 7,4. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Por Redacción EC

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este lunes 10 de agosto, gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de los daños ocurrieron en mayor parte en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

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