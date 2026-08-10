Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este lunes 10 de agosto, gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de los daños ocurrieron en mayor parte en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.
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