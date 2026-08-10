Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este lunes 10 de agosto, gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de los daños ocurrieron en mayor parte en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

Videos en redes sociales mostraron la magnitud del desastre natural. Colombianos tratan de huir mientras caen pedazos de cemento y polvo. En las calles, hombres y mujeres tratan de ponerse a buen recaudo.

En medio del caos, cientos de personas abandonaron precipitadamente edificios residenciales y centros de trabajo para refugiarse en parques y zonas abiertas, mientras las alarmas sísmicas no dejaban de sonar.

Soldados colombianos soprendidos por terremoto

#Colombia 🚨 Un grupo de soldados en Cali fue sorprendido por el potente terremoto de 7.4 que sorprendió a Colombia, una instalación militar quedó semidestruida. #elmontemariano pic.twitter.com/p7zGGj0OTS — El Montemariano (@elmontemariano_) August 10, 2026

🇨🇴❗️Graba cómo potente sismo sacude su piso en planta 13 en Bogotá



Una residente de Bogotá grabó cómo ella y su pareja vivieron el poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este 10 de agosto.https://t.co/2QA8LAftQR pic.twitter.com/i1DP6Slglp — RT en Español (@ActualidadRT) August 10, 2026

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.