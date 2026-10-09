icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
/ BIENVENIDO VELASCO
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció este viernes “la asistencia necesaria” a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a ese país que, según la Cancillería, no deja colombianos afectados hasta el momento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.