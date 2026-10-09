El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció este viernes “la asistencia necesaria” a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a ese país que, según la Cancillería, no deja colombianos afectados hasta el momento.

“¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”, afirmó De la Espriella en X.

El mandatario expresó toda su “solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”.

“Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, manifestó el presidente.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una declaración en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE) / Ricardo Maldonado Rozo

En ese sentido, la Cancillería colombiana detalló que “hasta el momento no se han reportado colombianos afectados por la emergencia”.

“El Gobierno de Colombia mantiene el seguimiento de la situación, reitera sus sentimientos de amistad y solidaridad con Panamá y su disposición a apoyar la respuesta a la emergencia, en el marco de las necesidades que se identifiquen y de las capacidades institucionales disponibles”, agregó la información.

La gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló que todos los municipios de la costa pacífica, la única fronteriza de Colombia con Panamá, “se encuentran hasta el momento indemnes”.

“Me he comunicado con los alcaldes y han reportado que no hay afectaciones humanas o materiales en ninguno de los municipios fronterizos. El resto del territorio departamental no tiene afectación”, afirmó Córdoba.

Este terremoto ocurre un día antes de que se cumplan dos meses del sismo de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste de Colombia.

Ese movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó (oeste), dejó 335 muertos y 4.516 heridos, además de 364.670 familias afectadas en diferentes regiones del país, según los últimos balances oficiales.

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