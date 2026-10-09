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Resumen

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Vista de una señal que indica UNA zona de amenaza por tsunami en Dichato Chile. Foto: EFE Francisco Ruz
Vista de una señal que indica UNA zona de amenaza por tsunami en Dichato Chile. Foto: EFE Francisco Ruz
Por Agencia EFE

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) reportó este viernes una amenaza de tsumani y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur, tras el terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido a Panamá.

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