Los cuatro compatriotas reportados inicialmente como desaparecidos tras los terremotos que devastaron el norte de Venezuela fueron hallados con vida, informó el lunes la cancillería del Perú. No obstante, dos integrantes de una familia peruana continúan desaparecidos y las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo grupo familiar, mientras mantienen la asistencia a los connacionales damnificados.

La Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene un monitoreo permanente de la situación de los peruanos afectados por el desastre natural. Además de coordinar la búsqueda de la familia desaparecida, continúa distribuyendo víveres y asistencia a los peruanos damnificados en las zonas más golpeadas por los dos terremotos.

Una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Macuto, estado La Guaira, Venezuela. (EFE/ Mauricio Torres). / Mauricio Torres Mauricio Torres

El Ministerio de Relaciones Exteriores había informado previamente que dos ciudadanos peruanos residentes en el estado de La Guaira, considerados especialmente vulnerables, fueron evacuados y retornaron al Perú. Asimismo, indicó que se enviaron más de 14 toneladas de ayuda humanitaria a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además del apoyo brindado por socorristas y organizaciones de voluntariado.

Las autoridades peruanas señalaron que seguirán trabajando con las instituciones venezolanas para ubicar a los connacionales aún desaparecidos y asistir a quienes permanecen afectados por la tragedia, una de las peores registradas en la historia reciente del país caribeño.

Aumentan las víctimas

Cinco días después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que estremecieron la costa caribeña venezolana, el tiempo juega en contra de los equipos de rescate. Las organizaciones humanitarias recuerdan que las primeras 72 horas suelen ser decisivas para encontrar supervivientes, aunque las posibilidades pueden extenderse si las personas atrapadas tienen acceso a agua o alimentos.

Mientras familiares y brigadistas continúan removiendo escombros con la esperanza de hallar personas con vida, la cifra oficial de fallecidos ya supera los 1.700. A ello se suman más de 3.200 heridos y más de 51.000 desaparecidos debido a la magnitud de la destrucción en La Guaira, el epicentro del desastre.

La emergencia se agravó el lunes con una réplica de magnitud 4,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, registrada cerca de Caraballeda. El movimiento también se sintió con fuerza en Caracas, donde numerosos residentes salieron a las calles por temor a nuevos derrumbes. El Servicio Geológico Colombiano estimó la magnitud del sismo en 5,1.

Rescatistas buscan sobrevivientes por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela, en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Henry Chirinos / EFE)

Tras la réplica, el metro de Caracas suspendió temporalmente sus operaciones para inspeccionar posibles daños en la infraestructura, mientras las autoridades aseguraron que no se reportaron nuevas afectaciones de consideración. Según el Gobierno, desde los terremotos del miércoles se registraron más de 600 eventos sísmicos en la zona.

Las labores de rescate se desarrollan en medio de cuestionamientos por la respuesta de las autoridades. Aunque el gobierno sostiene que el servicio eléctrico ya fue restablecido en el 90% de La Guaira y que se instalaron 15 campamentos temporales para albergar a los desplazados, familiares de desaparecidos denuncian que la ayuda llega lentamente y que aún existen sectores donde los equipos de búsqueda son insuficientes.

En paralelo, la asistencia internacional continúa aumentando. Estados Unidos informó que el puerto de La Guaira volvió a operar tras trabajos de reparación y ya recibe cargamentos de ayuda humanitaria. Washington también duplicó el apoyo financiero destinado a la emergencia, elevándolo a 300 millones de dólares para financiar alimentos, atención médica, agua potable, refugios y apoyo logístico, además del despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate.

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