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Resumen

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Rescatistas trabajan en una zona con escombros de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Rescatistas trabajan en una zona con escombros de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Por Agencia EFE

El número de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.301, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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