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Resumen

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Imagen difundida en la cuenta en X @sgcol del Servicio Geológico Colombiano donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS
Imagen difundida en la cuenta en X @sgcol del Servicio Geológico Colombiano donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS
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Por Agencia EFE

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.