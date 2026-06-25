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Resumen

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Terremoto en Venezuela. Foto: Federico PARRA / AFP
Terremoto en Venezuela. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Por Guillermo Vera Ayala

El reciente terremoto de Venezuela ha dejado hasta el momento 188 fallecidos y más de 1.500 heridos, además de numerosos daños materiales. El estado de La Guaira, ubicado en la costa, fue la región más afectada por el fenómeno natural, mientras que Caracas, Yaracuy y Aragua también sufrieron daños importantes.

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