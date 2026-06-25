El reciente terremoto de Venezuela ha dejado hasta el momento 188 fallecidos y más de 1.500 heridos, además de numerosos daños materiales. El estado de La Guaira, ubicado en la costa, fue la región más afectada por el fenómeno natural, mientras que Caracas, Yaracuy y Aragua también sufrieron daños importantes.

El desastre fue provocado por dos movimientos, con el primero de ellos registrado en San Felipe a las 18:04 (hora local) del miércoles 24 y teniendo una magnitud 7,2. El segundo sismo se produjo menos de un minuto después a pocos kilómetros y fue más fuerte, registrando una magnitud 7,5.

La Guaira tras los terremotos que azotaron Venezuela. Foto: Juan BARRETO / AFP / JUAN BARRETO

Área de ruptura

Debido a ese factor dual, el público y sectores de la prensa han abordado la noticia calificando el evento sísmico como un “terremoto doble”. Sin embargo, Hernando Tavera, jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señaló en diálogo con El Comercio que “no existe tal cosa”, dejando claro que esta es una definición carente de sustento y que lo sucedido en Venezuela obedece a procesos geológicos con muchas variables.

“Hay que tener muy en claro que el sismo no es un punto, sino un área de ruptura. Sismos de magnitud pequeña requieren áreas (de ruptura) pequeñas, mientras que los sismos de magnitudes elevadas, por encima de 7, requieren extensiones mucho más grandes”, indica el especialista.

En Venezuela, el margen de tiempo que separó los dos movimientos fue de unos 39 segundos y Tavera explica que en el caso de una sucesión tan corta la energía del primer sismo se irradia a otros puntos de las placas tectónicas y que eso se conoce técnicamente como “proceso complejo de ruptura”.

“En el Perú en el 2007 tuvo el lugar el sismo de Pisco, que empezó a irradiar su energía, sacudió Lima por algunos segundos para calmarse durante otros segundos y luego volvió a sacudirse. Fueron dos eventos sísmicos dentro de un proceso complejo y el área de ruptura del sismo de Pisco fue de 270 kilómetros paralelos a la costa. Podemos decir que esto es algo frecuente, no es especial”, explica el funcionario.

El presidente del IGP precisa que más allá de que algunos países hayan tenido un historial más pronunciado de sismos sucesivos en un espacio sumamente breve, esto no obedece a ningún patrón y no existe región que esté particularmente condicionada a ser escenario de fenómenos de este tipo.

“Esto puede ocurrir en cualquier parte sísmica del mundo, no hay áreas más propensas a este tipo de procesos. No es un patrón específico de la región, pues la liberación de energía se desarrolla de diferente manera en cualquier parte del mundo, no tratemos de encontrar un patrón que no existe. Un sismo no dispara otro, no es que el de Japón generó el de Venezuela y este hará lo mismo en el Perú, tampoco es así”, comenta el doctor en ciencias físicas.

No obstante, Tavera aclara que la actividad sísmica es más frecuente en las regiones donde las placas se desplazan con mayor velocidad, siendo el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico —del que el Perú forma parte— el escenario de la mayor parte de los eventos sísmicos del mundo por tener movimientos tectónicos con estas características. “Aquí la actividad sísmica es mucho más frecuente y tiene mayores magnitudes que en el resto del mundo”, apunta Tavera.

El Cinturón de Fuego es una región de límites de placas tectónicas alrededor del océano Pacífico, donde los terremotos y los volcanes son comunes. / Getty Images

El ingeniero geofísico insistió en que la naturaleza inevitable de estos fenómenos hace que sea sumamente importante trabajar en la prevención y capacidad de respuesta ante los terremotos. Hernando Tavera señaló que la costa peruana es particularmente sensible a los sismos no solo por su propia naturaleza geológica, sino también por el desarrollo urbano sin mayor preocupación por los escenarios de desastre.

“Lo que sí podemos evitar y está en nuestras manos es reducir el nivel de riesgo por exposición. Es ahí donde tenemos que trabajar para que los sismos no nos afecten de la manera que lo hicieron en Pisco durante el 2007 o en Venezuela, en este caso”, finalizó el jefe del IGP.

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