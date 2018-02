Un funcionario mexicano se encontraba dando una entrevista telefónica desde la zona afectada por el terremoto en México cuando un helicóptero del Ejército se desplomó ante sus ojos.

En medio de una gran conmoción, el presidente municipal de Santiago de Jamiltepec, Efraín De la Cruz, narró en vivo lo ocurrido al periodista de la cadena CNN en español, Mario González, que reaccionó con sorpresa ante las palabras de De la Cruz.

"Dios, se cayó un helicóptero. Híjole, hay muertos, se cayó el helicóptero", se le oyó decir al funcionario mexicano a través del teléfono.

"Ay, no puede ser, no puede ser. A ver, que traigan a la patrulla, la ambulancia, llévenselos por favor. Por favor acerquen los carros. No puede ser, dios mío, dios mío", dijo después.

[🔊 Activa el audio]

📞 RELATO DE DESPLOME DE HELICÓPTERO EN VIVO

El momento en que el presidente municipal de Jamiltepec relata el desplome de un helicóptero. Escucha el momento completo aquí → https://t.co/WcNQslssUO pic.twitter.com/C2hRbJNgFQ — CNN en Español (@CNNEE) 17 de febrero de 2018

El helicóptero militar transportaba al secretario (ministro) de Gobernación de México, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes resultaron ilesos, informó la televisión mexicana.

El accidente ocurrió cuando faltaban unos 30 o 40 metros para que el aparato aterrizase en Pinotepa Nacional, pero se descontroló y se precipitó a tierra para volcar después, declaró Navarrete a la cadena Televisa.

CNN transmitía en vivo cuando el helicóptero donde viajaba el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete se desplomó. pic.twitter.com/iscmNIve1I — Urielfdez (@urieelfdez) 17 de febrero de 2018

El helicóptero se dirigía la zona del estado de Oaxaca afectada por el terremoto de magnitud 7,2 que esta tarde sacudió el centro y el sur de México.

El ministro dijo que a bordo del aparato viajaba personal militar, del gobierno de Oaxaca y de Protección Civil.

Con información de EFE / "El Universal", México (GDA)