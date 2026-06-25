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Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
/ Ronald Pena R.
Por Agencia EFE

El Gobierno colombiano activó todas “las capacidades” para apoyar a Venezuela tras los dos potentes terremotos del miércoles que hasta el momento dejan 164 muertos y 971 heridos, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

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