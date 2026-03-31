El activista brasileño Thiago Ávila fue retenido este martes en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires y se le prohibió el ingreso a Argentina, país al que viajó para participar del anuncio de la delegación local de la Global Sumud Flotilla, que prevé navegar nuevamente desde Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo mes.

“La policía separó a Thiago de su familia y lo mantiene detenido con orden de deportación en Buenos Aires”, anunció el entorno de Ávila a través del perfil de la red social Instagram, donde explicó además que el activista tiene un billete para volar este miércoles rumbo a Barcelona para embarcarse días después rumbo a Gaza.

Consultadas por EFE, autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio de Seguridad Nacional no brindaron detalles sobre los motivos de la prohibición de ingreso al país.

“Técnicamente hablan de falso turismo”, dijo a EFE Mónica Schlotthauer, diputada de Izquierda Socialista/FIT Unidad y participante de la delegación argentina de la flotilla.

Lara Souza, esposa de Ávila y quien lo acompañaba en el vuelo, explicó a EFE que las autoridades migratorias, tras permitirle el ingreso a Argentina a ella y a su hija, le comunicaron al activista que había “una alerta” sobre su pasaporte.

“En la sala de inmigración la policía le dijo a Thiago que él no es bienvenido a la Argentina y que no lo dejarían entrar”, relató Souza.

Por su parte, la delegación local de la Global Sumud Flotilla decidió postergar el anuncio de su participación en el convoy que viajará al enclave palestino y, a través de un comunicado, afirmó que sus actividades no se detendrían “ni ante este ni ante cualquier otro acto de censura e intimidación”.

“Denunciamos que es una maniobra antidemocrática, criminalizante y proscriptiva, no sólo contra la Flotilla Global Sumud y Thiago, sino contra todas las y los activistas que defendemos el derecho del pueblo palestino a ser libre”, dijo a EFE el exdiputado provincial de Córdoba Ezequiel Peressini, otro de los argentinos que se sumará al viaje por el Mediterráneo.

Ávila es uno de los coordinadores de la Flotilla Global Sumud a Gaza y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba.

El pasado 25 de marzo, el activista brasileño fue retenido en el aeropuerto internacional de Panamá, donde hizo escala en su regreso de Cuba tras completar una misión con el convoy que partió desde México con 14 toneladas de ayuda humanitaria y paneles solares.

La nueva flotilla hacia Gaza, que sigue a la expedición inicial del año pasado, partirá el próximo 12 de abril desde Barcelona y contará con más de 100 barcos y cerca de 3.000 participantes, con médicos, educadores, profesionales de la construcción y especialistas para documentar los crímenes cometidos en la zona.

El pasado septiembre, más de 50 embarcaciones de una cuarentena de países zarparon por el Mediterráneo para intentar romper el bloqueo de Israel, que interceptó entre el 2 y el 3 de octubre más de cuarenta barcos y detuvo a 473 tripulantes.

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