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El activista brasileño Thiago Avila, a su llegada desde México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América, atracando en el puerto de La Habana, el 24 de marzo de 2026. (YURI CORTEZ / AFP)
El activista brasileño Thiago Avila, a su llegada desde México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América, atracando en el puerto de La Habana, el 24 de marzo de 2026. (YURI CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia EFE

El activista brasileño Thiago Ávila fue retenido este martes en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires y se le prohibió el ingreso a Argentina, país al que viajó para participar del anuncio de la delegación local de la Global Sumud Flotilla, que prevé navegar nuevamente desde Barcelona hacia la Franja de Gaza el próximo mes.

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