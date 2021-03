Ahora que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las condenas en contra de Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas con el Caso Lava Jato, las opiniones están encontradas. ¿Se trata de un traspié en la lucha contra la corrupción? O, más bien, ¿una postura válida desde el punto de vista legal?

Para dilucidar sobre el tema, El Comercio conversó con el Thiago de Aragão, director de estrategia de Arko Adive (consultora dedicada al análisis político) e investigador senior asociado del El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

LEE TAMBIÉN: Lula asegura que podría ser candidato a la Presidencia de Brasil para vencer a Bolsonaro

- ¿Diría que la decisión del juez Edson Fachin del Supremo Tribuna es un golpe a las investigaciones por el Caso Lava Jato?

Lo primero que hay que decir es que, técnicamente, es una posición que muchos juristas manejaban desde antes, porque Lava Jato no es una operación contra toda la corrupción que existe en Brasil, sino solo contra la que tiene origen en Petrobras. Lo segundo es que la decisión de Fachin no dice que Lula sea inocente y que no hubo corrupción; sino que el proceso no debió seguirse como parte de Lava Jato porque no hay una conexión directa con Petrobras. Lo que ha hecho Fachin es redireccionar la investigación a Sao Paulo, porque la propiedad que Lula habría obtenido de Odebrecht se encuentra en ese ese Estado. Ahora, ¿cómo esto beneficia a Lula? Bueno, se tiene que volver a empezar el proceso y eso le ofrece tiempo en el que es elegible para cargos públicos.

- ¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía al conocer la decisión de Fachin?

Para los que no son juristas, se trata de una decisión tétrica, desastrosa para el combate contra la corrupción. Una de las cosas que más se le cuestiona a Fachin es haber tomado la decisión por su cuenta.

- ¿Se refiere a que no se discutió? Se entendería porque él es el encargado de las investigaciones de Lava Jato

Pero el proceso debería involucrar una decisión colegiada, de la Corte Suprema, y eso es lo que se cuestiona. Ahora, Lula hoy no es ni el 5% de lo que fue, es el político más rechazado de Brasil porque las evidencias de corrupción son obvias para gran parte de la población. Me explico: ¿cómo puede argumentar que no hubo corrupción si casi todos los involucrados en el procedimiento devolvieron dinero a los cofres del gobierno? ¿Por qué un inocente haría eso? En todo caso, la decisión de Fachin beneficia a Lula por cuestiones técnicas, no por juicios de valor. Es posible que, en unos meses, en Sao Paulo se condene a Lula.

- ¿Cuál cree que sea el siguiente paso del expresidente? ¿Va a buscar un cargo público?

No cualquier cargo. No lo veo disputando una elección para diputado, que ganaría fácilmente. Él intentará ser presidente porque piensa que puede ganar, así que todo lo que vendrá será una carrera contra el tiempo. Por un lado, sus abogados intentarán hacer más lento el proceso, mientras que los promotores querrán acelerarlo para que haya un dictamen antes de las elecciones. En todo caso, hoy, independientemente de las encuestas, creo que Lula perdería los comicios presidenciales.

Simpatizante de Lula da Silva pide justicia para su proceso. AP

- ¿En qué se basa?

En que el PT (Partido dos Trabalhadores) es un partido casi irrelevante en Brasil. Ha perdido mucho poder y tiene fama de corrupto. Y Bolsonaro, por más controversial que sea, es muy hábil para estimular el miedo en la población, y habla de comunismo, de que Brasil se podría convertir en una nueva Venezuela o Argentina... Eso hace que muchos piensen: “bueno, Bolsonaro es pésimo, pero lo prefiero a Lula”.

- ¿El descrédito de los partidos de izquierda es algo nuevo o ya se venía tejiendo?

La población estaba contenta con el PT hasta la llegada de Lava Jato. Fueron más de dos años de noticias intensas, pruebas y centenas de tipos confesando los crímenes. Después de eso, el PT tuvo resultados muy malos en las elecciones municipales, de diputados y senadores. El partido tampoco hizo un mea culpa, sino que afirma que nada esto existió, que es una fantasía, incluso cuando se sabe que hay personas que están devolviendo el dinero al Estado. Te doy un ejemplo: un gerente de rango medio de Petrobras devolvió 90 millones de reales, unos 20 millones de dólares a las arcas, siendo un tipo que ganaba 8 mil dólares al mes. Entonces, para el ciudadano no hay cómo creer que esto nunca sucedió. Pero por la forma en la que Bolsonaro está manejando la pandemia, Lula ve una posibilidad.

- ¿El PT también llegó a dar argumentos conspiracionistas?

En algún momento dijeron que el juez Sergio Moro, el de Lava Jato, era de la CIA y cosas así. Las personas no creen en eso, salvo los aficionados más intensos, quienes representan el 15 o 20% de electorado. Ahora, Bolsonaro también maneja narrativas conspiracionistas, pero es como si una anulase a la otra.

Sergio Moro, el exministro de Justicia de Brasil. Bloomberg

- A todo lo que menciona se le suma que la izquierda hace rato que no goza de buena salud en Latinoamérica

Ese es otro punto. La izquierda en Brasil es izquierda solamente cuando es oposición o durante periodos electorales. Durante el gobierno del PT, el gobierno ofreció centenas de millones de dólares en subsidios a bancos, a empresas privadas, y la bolsa tuvo buenos resultados. En tanto que la narrativa de izquierda se concentró en lo externo, en apoyar a Cuba, a Venezuela, pero no necesariamente en políticas domésticas. En Brasil siempre decimos que el poder hace que todos se vayan al centro.

- Si se uniera el PT con otros partidos de izquierda, ¿lograría ser una fuerza importante?

En conjunto no hacen números suficientes.

- Siendo el PT un partido tradicional, ¿cuál es su presencia en otros poderes del Estado?

Uno de los problemas y bendiciones de Brasil es que tenemos un Congreso muy fuerte e independiente. Puedo decir categóricamente que es el más fuerte de América Latina.

Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. (Foto: AFP)

- ¿En qué sentido?

En que no son influenciables por el Ejecutivo. Por el contrario, generalmente es como si fuera un sistema parlamentario con presidente. Tenemos 28 partidos en el Congreso y la mayoría son de centro, así que las propuestas de izquierda no suelen avanzar. Por ejemplo, en el primer gobierno de Lula, el jefe de la Casa Civil José Dirceu intentó aprobar la creación una ley similar a otra que existía en Venezuela. Aun cuando Lula tenía mayoría, el Congreso ni evaluó la propuesta, la archivó, dijeron que no, que era insano. Esa es una de las grandes diferencias de Brasil con otros países de la región. Los tres poderes son muy independientes de los otros. Te doy otro ejemplo: durante los años de Lula y Dilma Rousseff, el PT fue posiblemente el partido político más poderoso del hemisferio, pero no tanto como para manejar o controlar el poder Judicial y las investigaciones contra ellos.

- Aun así, Fachin llegó a la Corte Suprema Federal gracias a Dilma. Lo que acaba de pasar con Lula, ¿se puede entender como un agradecimiento?

Cuando alguien llega a esa corte no necesariamente mantiene la lealtad con quién lo llevó. Un ejemplo claro es José Antonio Dias Toffoli, quien también es juez. Él fue abogado del PT, pero votó en contra de Lula, es decir, a favor de que se le mantuviera la prisión. Los abogados del expresidente intentaron sacarlo de la cárcel, pero él dijo que no, que sus crímenes eran claros.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Qué es y cómo se transmite el coronavirus que surgió en China

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?