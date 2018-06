La segunda vuelta electoral divide a Colombia entre los que apoyan a Iván Duque y los que votarán por Gustavo Petro.



En los últimos días se han multiplicado las adhesiones públicas de personalidades a favor de uno y otro candidato.

Incluso algunos premios Nobel tomaron posición al respecto de la elección más polarizada en la historia de Colombia.



Sin embargo, no todo suma de cara a la crucial votación del domingo 17 de junio.



Eso señalan analistas cuando se les consulta sobre apoyos a las candidaturas de personajes controversiales como el exsicario de Pablo Escobar y ahora preso Popeye (John Jairo Velázquez), quien promueve la candidatura de Iván Duque, o el excomandante de las FARC Rodrigo Londoño, quien dejó entrever que su movimiento votará por Gustavo Petro.

Gustavo Petro recibió el apoyo de otros líderes progresistas en las últimas semanas. (AFP) AFP

"Sumas que restan"



Iván Duque ganó la primera vuelta electoral con casi el 40% de la preferencia y por ahora se mantiene en el primer lugar de las encuestas.

Es reconocido por su perfil de político joven e innovador a la par de ser el favorito del ex presidente Álvaro Uribe, férreo crítico del proceso de paz con las FARC.

Es considerado el candidato de "derecha", de mano dura y opositor al modelo venezolano.

Ello le provoca fuertes manifestaciones de apoyo en varios puntos de Colombia, aunque entre ellos se encuentren personajes cuestionados en este país.

Tal vez el más notable sea Popeye, Jhon Jairo Velázquez, uno de los jefes de sicarios que tuvo Pablo Escobar.

La politóloga Marcela Priero señala que manifestaciones de simpatía a una candidatura como la que hizo el exmafioso y actualmente detenido resta en lugar de sumar a favor de la candidatura de Iván Duque.



"Una adhesión de alguien como Popeye es absolutamente contraproducente. Mucho más porque realiza una amenaza pública", indica la profesora de Ciencias Políticas.

Duque marcha primero en las encuestas. (EPA) BBC

En las últimas semanas, Velázquez aprovechó su alto perfil en redes sociales para emitir amenazas contra aquellos que apoyen a Gustavo Petro.



"Malditos petristas (…) mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión", publicó el exsicario el 20 de mayo en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, Popeye aseguró que "la mejor opción para salvar al país es Duque".

El politólogo y columnista Fernando Posada coincide que esta clase de adhesiones perjudican al mismo candidato.



"Son apoyos que quitan más de lo que ponen porque son figuras relacionadas con la violencia", explica el analista.



Posada añade, sin embargo, que las candidaturas de Duque como la de Petro no pueden hacer mucho frente a estos "apoyos incómodos" porque se producen de forma ajena a la campaña.



"Hay que aclarar que no se trata de alianzas, sino de manifestaciones de simpatía. Una candidatura no puede hacer nada contra eso", indica el politólogo.

Petro recibió el apoyo de intelectuales de izquierda y un premio Nobel. (AFP) BBC

Timochenko con Petro



Una de las declaraciones que más llamó la atención en los últimos días fue la manifestación de apoyo de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a la postulación de Gustavo Petro.



"El partido (FARC) debe apoyar al candidato que ha garantizado la implementación y continuación de los acuerdos firmados en La Habana. Creo que la opinión pública ya sabe quién es ese candidato", dijo el excomandante guerrillero durante una entrevista.



Si bien Timochenko no mencionó nunca el nombre de Gustavo Petro, dejó claro que el ahora partido político FARC apoyará al líder de izquierda dado que Iván Duque es un férreo crítico del acuerdo de paz suscrito en 2016 y propone revisarlo.



La politóloga Marcela Prieto sostiene que este reciente respaldo no es favorable a la campaña de Petro.



"Hay que entender el contexto. En la actualidad un miembro de la cúpula de las FARC está siendo investigado por narcotráfico. Por eso hay un ambiente enrarecido", señala la experta.



Prieto afirma que, por ello, una declaración como la de Londoño "no puede considerarse un apoyo normal, a pesar de que ellos tengan el derecho de manifestarse".

Uribe es considerado el mentor político de Iván Duque. (AFP) BBC

Las maquinarias



Otro aspecto controversial durante la campaña electoral colombiana es la participación de viejos caudillos regionales que están asociados con las llamadas maquinarias.



Así le dicen en Colombia al "mercado" de caudales de votos que es obtenido a través de prebendas y alianzas locales.



El politólogo Fernando Posada afirma que en esta oportunidad es notable que hay maquinarias que están alineadas con Iván Duque porque son parte del núcleo duro del uribismo.



"Casi todos los miembros del establecimiento político tradicional están yendo con Duque. La inmensa mayoría de los caudillos o sus familiares relacionados con la parapolítica o con corrupción lo apoyan", señala el experto.



La parapolítica, en Colombia, es como se conoce a los liderazgos políticos influenciados o controlados por la violencia paramilitar.

Sin embargo, Posada destaca que estos respaldos no significan compromisos, pues la campaña de Duque rechazó muchos de ellos.



"Es la primera vez que a segunda vuelta no llegan representantes de la política tradicional. Eso es nuevo", añade.

Duque es el candidato del Centro Democrático. (AFP) BBC

Al respecto, la politóloga Marcela Prieto indica que el voto de las maquinarias es "cada vez menor".



"Uno de los grandes triunfos de la primera vuelta (del 27 de mayo) es que el voto de opinión le va ganando al voto amarrado o comprado. Solo sobrevive en lugares puntuales de Colombia", afirma la analista.



Prieto apunta que, si bien es visible que hay maquinarias apoyando a Iván Duque, Gustavo Petro también tiene su cuota en ello por la capacidad de despliegue económico que está demostrando.

Los Nobel



Un aspecto inusual en las elecciones colombianas es la numerosa manifestación de personalidades a favor de uno y otro candidato.



Posiblemente los más notables, entre todos, sean los premios Nobel Mario Vargas Llosa y John Maxwell Coetzee.



El primero deseo todos los éxitos al "futuro presidente de Colombia" Iván Duque y afirmó que Gustavo Petro es un "candidato peligroso".

Petro puede ser el primer político de izquierda en llegar a la presidencia de Colombia. (AFP) BBC

El escritor sudafricano Coetzee, por su parte, felicitó al candidato de izquierda por su postura respecto a los derechos de los animales.



"Espero que pronto esté en la posición desde donde pueda poner en práctica los principios que ha defendido", indicó el Nobel.



No es el único respaldo que Gustavo Petro obtuvo en los últimos días.



De hecho, la anterior semana se hizo pública una carta firmada por decenas de intelectuales respaldando al candidato de izquierda, entre ellos Slavoj Zizek y Antonio Negri.



Este inusual interés internacional en las elecciones colombianas, sin embargo, no influirá en los resultados del 17 de junio, según la politóloga Prieto.



"La gran mayoría de la población que irá a votar el domingo ya está inclinada", concluye la analista.