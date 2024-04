El caso del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, que fue hallado por la policía en un hotel de Medellín con dos menores de 12 y 13 años, causa estupor e indignación en Colombia, pues el desenlace ha enfurecido a la opinión pública porque el sujeto logró salir del país sin ser llevado ante la justicia porque “no fue encontrado en flagrancia”.

La historia empieza cuando Timothy Alan Livingston, de 36 años, fue encontrado en el lujoso hotel departamento Gotham City, en El Poblado, con las dos menores de edad, una de ellas trans. Pero recién el fin de semana, ante la presión de la ciudadanía, las autoridades revelaron su identidad.

De acuerdo con la revista Semana, que tuvo acceso a las cámaras de seguridad del hotel, a las 9:45 de la noche del miércoles 27 de marzo se ve al estadounidense tratando de entrar con dos menores. El guardia de seguridad del hotel no los deja ingresar, pues las menores no tenían identificación. Pese a ello, el establecimiento no tomó ninguna medida contra su huésped.

SEMANA revela los videos del horror en hotel Gotham de Medellín: cámaras registraron los movimientos de Timothy Alan Livingston para tratar de ingresar a las niñas.

A las 4:20 de la madrugada del jueves 28 de marzo, Livingston finalmente logró meter a las dos menores al hotel, aprovechando el cambio de turno del vigilante. Ambas iban con vestidos ajustados y muy cortos.

Según Semana, la organización criminal que tiene sometidas a las menores que entraron al hotel con el estadounidense también usó ese día a un niño de 10 años para que vigilara el exterior. Supuestamente fue este menor quien avisó que no había nadie en la puerta.

En otro video de seguridad de las 5:23 de la madrugada se ve a las dos niñas entrar en el ascensor del hotel y despedirse de alguien a quien no se alcanza a identificar y que sería Livingston, antes de empezar a contar unos billetes.

En los días siguientes, el caso trascendió a los medios de comunicación, pero no hubo pronunciamiento de las autoridades.

¿Por qué fue liberado?

Recién el domingo 31 de marzo, ante la presión ciudadana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló la identidad del estadounidense.

También informó que gracias a la denuncia anónima de un ciudadano que vio entrar al hotel a las niñas el caso llegó a la policía, que decidió intervenir en el lugar ese mismo jueves 28 de marzo.

De acuerdo con el diario El Tiempo, un empleado del hotel aseguró que la policía descubrió al estadounidense y a las dos niñas vestidos con traje de baño en el jacuzzi de la habitación. Además, sostuvo que en el lugar había colillas de cigarrillos de marihuana, rastros de tusi ―una droga conocida como cocaína rosada― y cinco preservativos usados.

El testigo aseguró que la tarjeta para abrir las puertas del hotel estaba sobre un mesón untada de tusi.

El estadounidense fue sacado del hotel y estuvo en poder de la policía durante 12 horas. Sin embargo, y pese a las evidencias, los agentes no presentaron a Livingston ante la Fiscalía y lo liberaron.

Semana sostuvo que los policías no consideraron que el estadounidense no fue cogido en flagrancia y que por eso lo soltaron.

Por su parte, la procuradora general de Colombia, Margarita Cabello, anunció el martes que ordenó abrir una actuación disciplinaria contra los policías que dejaron libre al estadounidense, pues considera que debió ser judicializado.

Y este miércoles, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso y dijo que pedirá la extradición de Livingston: “El gobierno pedirá en extradición al gobierno de los EE.UU. al pedófilo del hotel de Medellín, y pedirá un informe sobre por qué el pedófilo logró huir y cual es su nombre”, escribió en la red social X.

La escena fue contaminada

El Tiempo explicó que la habitación donde encontraron a las niñas no fue sellada por la policía que entró en la madrugada del jueves.

Entonces, cuando el caso se hizo público y la policía volvió al lugar en busca de la evidencia, la escena ya había sido alterada.

“Cuando se armó el escándalo, la policía volvió y quedó aterrada cuando les dijimos que en el aseo de la habitación se había encontrado todo eso. Preguntaron por qué la habíamos limpiado y se les dijo que los uniformados que estuvieron (antes) en el lugar no dieron ninguna indicación”, relató una fuente a El Tiempo.

En el 2023 se reportaron 329 víctimas

por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín, según el Observatorio Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes.

Qué se sabe de Timothy Alan Livingston

Timothy Alan Livingston llegó a Medellín durante la Semana Santa en un vuelo desde Fort Lauderdale, estado de Florida, y salió de Colombia un día después de ser hallado con las menores.

Según ha trascendido en la red social X, Livingston sería un residente de la ciudad de Parma, en el condado de Cuyahoga en el estado de Ohio.

Por su parte, el grupo Casacol, que regenta el hotel Gotham, aseguró que el estadounidense “burló y violó” los protocolos de seguridad, y aseguró que todas las reservas para ingresar en la vivienda turística se hacen a través de la plataforma Airbnb, en la que, dice, exigen a los usuarios que acepten las políticas contra el turismo sexual, la explotación infantil y el consumo de drogas.

Prohibición de la prostitución por seis meses

El lunes el alcalde Federico Gutiérrez anunció una prohibición de seis meses para la oferta y demanda de servicios sexuales en Medellín.

“A partir de hoy y por un término de seis meses se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto”, declaró Gutiérrez en conferencia de prensa.

Precisó que la medida aplica específicamente a lugares como el Parque El Poblado y el Parque Lleras y otras zonas aledañas, además de Provenza, sector popular por su oferta de bares y restaurantes.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, Gutiérrez también denunció la existencia de una red de trata de personas y explicó que tomó estas medidas por el “accionar” de estructuras criminales en estos lugares y la “problemática social” que se está presentando en este sector turístico de Medellín.

Por su parte, el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que el enfoque del decreto es “perseguir” a quienes demanden servicios sexuales, a quien se preste para facilitar esos servicios sexuales o a quien tolere esos servicios sexuales.

“Ahí está el proxeneta, el nacional o el extranjero que va detrás de las personas que prestan servicios sexuales y los establecimientos que toleran o facilitan estos fenómenos”, sostuvo Villa.

Mientras que la secretaria de las mujeres de Medellín, Valeria Molina, recordó que “en Colombia no es ilegal ser prostituta”, pero reconoció que “una mujer en contexto de prostitución, es una mujer vulnerable, que está en riesgo de violencias y en riesgo de muerte todo el tiempo”.

“Queremos sacarlas de esa vulnerabilidad para que puedan encontrar oportunidades de vida”, agregó.

En cuanto a las menores halladas con el estadounidense, la directora de la seccional Medellín de la Fiscalía, Yiri Amado, dijo el lunes que ambas “están siendo escuchadas” para recopilar información.

También reveló que una comisión de la Embajada de Estados Unidos “está acompañando en este momento al fiscal” porque “ellos también están muy interesados en poder judicializar a esta persona”.