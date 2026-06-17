Al menos dos personas resultaron heridas al ser atacadas a tiros este miércoles en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó a EFE la terminal aérea internacional.

🚨 Tiroteo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.



El ataque dejó muertos y heridos. En medio del operativo de respuesta, la seguridad del aeropuerto logró detener a dos sospechosos dentro del parqueadero del terminal. El caso sigue en desarrollo. pic.twitter.com/u7dpxkrqTx — VCRNoticias (@VCRNoticias) June 18, 2026

El hecho se registró sobre las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la salida de la zona de arribos internacionales, lo que activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, que permanecerá cerrado hasta que todas las personas sean revisadas, añadió la fuente.

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En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo dos personas están en el piso tras el ataque, en medio de la conmoción de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea.

Las dos personas heridas fueron atendidas por el equipo médico del aeropuerto y posteriormente sacadas del lugar en ambulancias.

#Guayaquil

Momentos de angustia en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo tras un ataque armado en dónde 2 personas fallecieron pic.twitter.com/1cMycZV3kb — Ecuador Informado (@ecuainformado) June 17, 2026

Además, por este hecho al menos dos personas fueron detenidas por el personal de seguridad, según informó la terminal aérea.

Guayaquil es una de las ciudades que desde este miércoles están bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios por el alto nivel de criminalidad y violencia.

La medida estará vigente por 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

‼️#URGENTE

Se reporta una balacera en las inmediaciones del aeropuerto de #Guayaquil. https://t.co/KAd1plktGz — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 17, 2026

Es el último de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo un estado de “conflicto armado interno”, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, denominadas como “terroristas” y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

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