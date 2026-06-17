Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes de las fuerzas de seguridad de Ecuador detienen a dos personas en los alrededores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, el 17 de junio de 2026. (Captura de X @VCRNoticias)
Agentes de las fuerzas de seguridad de Ecuador detienen a dos personas en los alrededores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, el 17 de junio de 2026. (Captura de X @VCRNoticias)
Por Agencia EFE

Al menos dos personas resultaron heridas al ser atacadas a tiros este miércoles en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó a EFE la terminal aérea internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.