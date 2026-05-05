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Un vehículo policial está estacionado frente a un edificio en el centro financiero de la avenida Faria Lima en São Paulo, Brasil, el 28 de agosto de 2025. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Un vehículo policial está estacionado frente a un edificio en el centro financiero de la avenida Faria Lima en São Paulo, Brasil, el 28 de agosto de 2025. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia AFP

Un adolescente abrió fuego este martes en una escuela en el noroeste de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a un alumno, informaron las autoridades.

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