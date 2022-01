En la noche de este domingo se desató un tiroteo en el festival musical Ja’umina Fest, que se desarrollaba en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino (Paraguay) y que contaba con la participación de agrupaciones como el Binomio de Oro y Damas Gratis.

Según lo reportado por las autoridades, dos personas han fallecido en los hechos. Una de ellas es la influenciadora y modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, a quien se le puede ver en el siguiente video disfrutando de la música de la agrupación musical.

Cristina Vita Aranda minutos antes del trágico final en JAUMINA FEST SAN Bernardino pic.twitter.com/C4Fu3ILyQl — nderakorenews (@nderakorenews1) January 31, 2022

🔴 Vita Aranda minutos antes del atentado en #Jaumina de San Bernardino😪 pic.twitter.com/47n3P7utxg — Central TV Py (@centraltvpyy) January 31, 2022

El caos se desató en la noche, cuando empezaron a sonar los disparos. Medios locales no descartaron que se haya tratado de un atentado, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

”Creímos que fueron fuegos artificiales en principio”, contó una testigo al portal ABC. Pero luego vio una estampida de gente que intentaba salir y tomó dimensión del riesgo. “Para entrar al concierto te pedían registro de vacunación. Mi amiga no llevó su carné, pero igual entró. No nos revisaban el bolso. No revisaban nada”, aseguró.

Algunos presenciaron la rápida evacuación de las personas heridas, que, basado en informes del Ministerio de Salud, serían cuatro. Entre ellas estaba Aranda, quien recibió un disparo en su cabeza y llegó a un centro hospitalario con “pronóstico reservado”.

Entre tanto, el futbolista Iván Torres esperaba un reporte de salud de su esposa. Lastimosamente, la mujer falleció debido a la gravedad de la herida.

Terrible: Está grave Vita Aranda. Su marido, el conocido jugador Tito Torres está desesperado. Esperan reportes del Hospital Nacional de Itauguá. La mujer se debate entre la vida y la muerte. Hay otros heridos graves, tras la balacera en Ja'umina de San Bernardino. pic.twitter.com/GecaaW2VuA — Diario El Poder Py (@elpoderpy) January 31, 2022

Por su parte, algunos asistentes al evento corrieron a buscar refugio a las fueras del recinto.

Se refugian de un tiroteo durante un festival en Paraguay



Asistentes al festival Ja'umina en San Bernardino (Paraguay) buscaron refugio tras iniciarse un tiroteo que dejó al menos dos muertos y cuatro heridos. pic.twitter.com/6VaKV93FLn — RT en Español (@ActualidadRT) January 31, 2022

El saldo, hasta ahora, es de al menos dos personas fallecidas y cuatro más heridas.

