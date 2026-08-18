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Resumen

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Varias personas se encuentran junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
Varias personas se encuentran junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
/ CRISTOBAL BASAURE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Chile declaró este martes estado de excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla, 1.530 kilómetros al norte de la capital, tras registrarse en la zona aluviones y grandes deslizamientos de tierra que obligaron a las autoridades, en el marco del temporal, a decretar la Alerta Roja y evacuar varios sectores de la localidad.

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