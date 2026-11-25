Los secuestradores “estaban tomando desde muy temprano, se paseaban con botellas de whisky en la mano” y ponían música, recuerda Carlos Tapia, una de las 75 personas que fueron tomadas como rehenes en un supermercado en el puerto colombiano de Cartagena.

El martes por la mañana, el especialista en mercadeo salió de un gimnasio y fue por pan para el desayuno, cuando tres hombres encapuchados le apuntaron con el arma y le dijeron que se tirara “al suelo”.

Según la versión oficial, los asaltantes irrumpieron en el almacén Éxito tras su frustrado intento de robar un vehículo de valores.

Estuvo una hora en el piso, sin imaginar que la retención se extendería hasta la madrugada del día siguiente cuando irrumpieron fuerzas especiales para rescatar a los rehenes.

El episodio puso de relieve la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta Colombia, la peor en la última década.

“Veía la gente gritar, la gente llorar”, dice a la AFP Tapia, que intentó mantener la calma. Los secuestradores lo llevaron luego hacia una salida de emergencia y lo sentaron en una silla durante otras cinco horas.

Allí vio cómo colocaban lo que parecían explosivos: dos tubos con un celular desechable, envuelto en cinta y unos cables, según él.

Luego los asaltantes comenzaron a beber alcohol, asegura un día después, sentado en el sofá de su hogar.

“Yo los veía pasar” con una botella de cerveza en la mano o de whisky: “Me preguntaban que qué necesitaba, que el Éxito era mío, que cogiera lo que quisiera” del supermercado, mientras retumbaba música de corridos.

“Ya dos estaban borrachos”, y se quedaron dormidos cuando cayó la noche, justo antes del rescate. El líder estaba alicorado pero “más firme”.

“Yo solamente pedía agua, un libro y ya”, comenta el hombre.

Recuerda que los tres asaltantes fueron amables con él pero que a “algunas personas las amarraron, las golpearon”, que al comienzo “fueron bastante rudos”. “Me dijeron que (...) si me portaba bien, nada me iba a pasar, que eso era contra el sistema”.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el supermercado en la madrugada del miércoles, en medio de explosiones.

“Cuando escucho unas detonaciones y escucho gritos, mi compañero y yo nos tiramos al piso”, recuerda Tapia.

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“Ahí empezaron las negociaciones con el delincuente, le dijeron que se entregara (...) pero hizo caso omiso”.

Después de 17 horas de cautiverio, todas las personas retenidas fueron liberadas y uno de los delincuentes fue abatido, anunció el presidente Abelardo De la Espriella en un video en redes.

“Yo pasé todo el día llorando”, confiesa Siria Castellanos, la madre de Carlos. “Creo que lo peor que le puede pasar a una madre es que sienta que su hijo lo tienen secuestrado”.

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