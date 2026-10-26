Un tornado afectó este lunes a la Región de O’Higgins, en el centro Chile, llevándose a su paso la infraestructura de un colegio y causando daños en 25 viviendas, sin dejar personas lesionadas, según confirmaron las autoridades que declararon una alerta roja.

El fenómeno se produjo en horas de la tarde y fue clasificado de forma preliminar como un tornado EF-2 por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora que golpearon a la comuna de Requínoa.

Devastadoras imágenes del Colegio Tricahue de Requínoa arrasado por un tornado Categoría EF-2 en la región de Ohiggins, Chile 🇨🇱 #Tornado #Chile https://t.co/uCaI9xrab3 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 26, 2026

“Ha dejado daños en infraestructura en un establecimiento educacional y preliminarmente 25 viviendas con distinto tipo de daño en su techumbre, además al alumbrado eléctrico”, detalló la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 8.045 clientes sin suministro eléctrico en la comuna afectada.

La velocidad de estos vientos puede causar “daños considerables” advirtieron los meteorólogos, quienes explicaron que puede elevar autos sobre el suelo, desprendimientos de techos e incluso destrucción de vehículos pesados.

Un preliminar tornado se registró la tarde de este lunes en Requínoa, región de O’Higgins. El fenómeno ha sido ampliamente reportado por redes sociales y ha llamado la atención por su magnitud, apreciándose desde la Ruta 5 Sur. En ese sentido, desde la Dirección Meteorológica de Chile lo calificaron como un preliminar tornado de clasificación EF-2 (179 – 218 km/h). En paralelo, desde CGE han informado de cortes de luz en Requínoa, lo que podría tener relación con el fenómeno. Auditores de La Radio han confirmado el hecho, calificándolo como “impactante” y comentando que habría tenido una duración de aproximadamente 15 minutos. — BioBioChile (@biobio) October 26, 2026

El evento forma parte del nuevo temporal que azota Chile desde la semana pasada, en la zona centro-sur del país, pero que ha tenido ventanas de mejoramiento de las condiciones lo cual ha producido un menor impacto.

El Senapred, no obstante, relevó nuevas alertas para las regiones del Maule y Metropolitana -donde se ubica Santiago- especialmente en las zonas de la precordillera en la capital, donde esperan tormentas con caída de granizo y precipitaciones en corto período de tiempo.

🌪️#Tornado | #Requinoa La Dirección Meteorológica de Chile ha clasificado preliminarmente como EF2 el tornado que afectó hoy, 26 de octubre, alrededor de las 17:30 horas, a la comuna de Requinoa, en la Región de O’Higgins. https://t.co/2GsQQggz6B — 🇨🇱㊝⃟Ŵ@ŁŢ£®*༒ঔৣۣۣۜ͜͡ (@DJ_WALTER) October 26, 2026

Las autoridades prevén que las precipitaciones continúen hasta diciembre y que vayan disminuyendo a medida que se acerca el verano austral, que en el que los especialistas esperan temperaturas elevadas por el mismo efecto del Fenómeno El Niño.

VIDEO RECOMENDADO

Residentes, voluntarios y personal militar unen fuerzas para retirar el espeso barro, los escombros y las pertenencias dañadas de las calles y viviendas del acomodado barrio Las Condes, en Santiago, un día después de que un aluvión provocado por intensas lluvias arrasara la capital chilena. (AFP)

SOBRE EL AUTOR