icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un tornado categoría EF-2 afectó la Región de O’Higgins, en el centro Chile, el 26 de octubre de 2026. (Capturas de X @TuiteroSismico / @biobio)
Un tornado categoría EF-2 afectó la Región de O’Higgins, en el centro Chile, el 26 de octubre de 2026. (Capturas de X @TuiteroSismico / @biobio)
Por Agencia EFE

Un tornado afectó este lunes a la Región de O’Higgins, en el centro Chile, llevándose a su paso la infraestructura de un colegio y causando daños en 25 viviendas, sin dejar personas lesionadas, según confirmaron las autoridades que declararon una alerta roja.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?