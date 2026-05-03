Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran al vehículo de gran tamaño, conocido como monster truck, que atraviesa una pista de obstáculos durante una exhibición en la ciudad de Popayán y termina arrollando al público. (Captura de video).
Imágenes que circulan en redes sociales muestran al vehículo de gran tamaño, conocido como monster truck, que atraviesa una pista de obstáculos durante una exhibición en la ciudad de Popayán y termina arrollando al público. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Al menos dos personas murieron y otras 37 resultaron heridas el domingo en un espectáculo automovilístico, cuando la conductora de un camión monstruo perdió el control del vehículo y arrolló a decenas de personas del público, informaron autoridades de Colombia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.