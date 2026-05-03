Al menos dos personas murieron y otras 37 resultaron heridas el domingo en un espectáculo automovilístico, cuando la conductora de un camión monstruo perdió el control del vehículo y arrolló a decenas de personas del público, informaron autoridades de Colombia.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran al vehículo de gran tamaño, conocido como monster truck, que atraviesa una pista de obstáculos durante una exhibición en la ciudad de Popayán (suroeste).

En medio de una acrobacia, el camión pierde el control.

La conductora no pudo frenar y en pocos segundos se precipitó hacia los asistentes del evento, después de derribar las vallas metálicas que separaban al público del autódromo.

🚨 #ATENCIÓN 🚨conductora perdió el control de un enorme vehículo todoterreno durante un evento de exhibición en Popayán. Habría atropellado a, al menos, 15 personas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/U71Iahn1HN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

“Lamentamos profundamente el accidente (...), que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas”, dijo en la red social X Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán.

Entre los muertos hay una niña, según medios locales, y varios menores más resultaron lesionados.

Bomberos y paramédicos atienden a los heridos. Algunos de ellos han sido trasladados a hospitales públicos de la ciudad, agregó el gobernador.