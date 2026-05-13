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Personas caminan por una vía bloqueada durante manifestaciones de campesinos de los 'Ponchos Rojos' que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz este lunes, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Personas caminan por una vía bloqueada durante manifestaciones de campesinos de los 'Ponchos Rojos' que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz este lunes, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
/ LUIS GANDARILLAS
Por Agencia EFE

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) reportó este miércoles que alrededor de 5.000 camiones de alto tonelaje están varados en las carreteras de Bolivia por las protestas y bloqueos que desde hace una semana mantienen los sectores que piden la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.

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