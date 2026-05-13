La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) reportó este miércoles que alrededor de 5.000 camiones de alto tonelaje están varados en las carreteras de Bolivia por las protestas y bloqueos que desde hace una semana mantienen los sectores que piden la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.

“Son más de 5.000 camiones que se encuentran parados entre La Paz, Cochabamba (centro) y Oruro (oeste)”, indicó el presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón.

Ayllón mencionó que los vehículos de carga contienen combustible, animales vivos y productos de exportación como soya, además de contenedores con mercancía de importación, a los que se suman los productos para los diferentes departamentos del país.

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También señaló que únicamente el sector del transporte pesado pierde diariamente alrededor de 5 millones de bolivianos (723.990 dólares), un monto que no incluye todos los perjuicios por el incumplimiento de contratos.

Asimismo, mencionó que, tras cumplirse una semana de los bloqueos, varios de los conductores que permanecen en la vía con sus camiones tienen “problemas de salud” debido a la falta de medicamentos, agua y alimentos.

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles pasado bloqueos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Paz.

Campesinos pertenecientes a los 'Ponchos Rojos' se manifiestan para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que existen 25 cortes de ruta en el país, la mayoría en el departamento de La Paz.

Un bloque de campesinos avanzó este miércoles con su protesta hasta la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, con el objetivo final de realizar un “cerco” a la ciudad sede del Ejecutivo y Legislativo.

A la protesta de los campesinos también se suma la Central Obrera Boliviana (COB), que también pide la renuncia del mandatario boliviano y que desde la semana pasada lidera los reclamos por el incremento salarial del 20 %, además de su oposición al anunciado cierre de empresas estatales deficitarias.

También, un grupo de afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) cumplió este miércoles su tercera jornada de caminata desde el altiplano hacia La Paz contra las reformas anunciadas por el Gobierno y para sumarse a las protestas de la COB.

El Gobierno de Paz anunció recientemente, tras un encuentro con autoridades electas y distintos sectores, la aprobación de un paquete de leyes sobre hidrocarburos, minería y energía, entre otros temas, además de una reforma a la Constitución, medidas que son rechazadas por los movilizados.

Los bloqueos de caminos también han sido rechazados por los operadores de turismo, que reportaron un perjuicio económico de 150,4 millones de bolivianos (21,7 millones de dólares) desde el inicio de las protestas hace una semana.