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Fotografía de archivo del 01 de Mayo de 2006 que muestra a soldados de Bolivia resguardando la planta de Senkata, luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmara un "decreto supremo" que nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de todos los hidrocarburos. (EFE)
Fotografía de archivo del 01 de Mayo de 2006 que muestra a soldados de Bolivia resguardando la planta de Senkata, luego que el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmara un "decreto supremo" que nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de todos los hidrocarburos. (EFE)
/ Martin Alipaz
Por Agencia EFE

La nacionalización de los hidrocarburos, símbolo del ciclo político iniciado por el expresidente Evo Morales en 2006, llega a su vigésimo aniversario en medio de cuestionamientos en Bolivia por la caída de las reservas de gas, de la inversión y de los ingresos, así como por las limitaciones de la estatal YPFB en la exploración del sector, lo que ha incrementado la dependencia de las importaciones de combustibles.

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