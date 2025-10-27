El presidente argentino Javier Milei gesticula en la sede del partido gobernante La Libertad Avanza tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato celebradas en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025. Foto: Luis ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO
Agencia EFE

Escucha la noticia

Tras su triunfo electoral, Milei agradece a Trump por su apoyo: “Gran amigo de Argentina”
Tras el abultado triunfo de su partido en los comicios legislativos argentinos de este domingo, el presidente agradeció a su par de Estados Unidos, , por su apoyo en la antesala de la cita electoral y lo describió como “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”, mencionó Milei a través de una publicación en la red social X.

Francisco Sanz
“Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, añadió el mandatario ultraderechista, tras el triunfo de su partido, La Libertad Avanza, con más del 40 % de los votos.

El mensaje de Milei fue en respuesta a una publicación previa de Trump en la que lo felicitó por su “aplastante victoria” y agregó: “. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

En los días previos a los comicios de este domingo, el mandatario estadounidense brindó al argentino su apoyo político y electoral explícito.

El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a Donald Trump por el "apoyo" financiero al Gobierno argentino. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La ayuda se extendió además al plano económico, con un acuerdo de estabilización cambiaria para el con Argentina y la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos para inyectar liquidez en la economía del país sudamericano.

El alcance de la ayuda financiera fue sin embargo condicionado por Trump a un triunfo del partido de Milei en los comicios de este domingo, en los que no solamente venció sino que obtuvo un fuerte respaldo electoral de cara a la segunda mitad de su mandato y aumentó de forma significativa los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con su plan de reformas.

Argentina comenzó a elegir este domingo 26 de octubre una parte de los miembros del Congreso un clima de inestabilidad cambiaria que pone a prueba el programa ultraliberal del presidente, Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos. (AFP)

