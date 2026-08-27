A través de su red social en X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la captura de cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Perú, Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’. La detención ocurrió en la localidad de Fontibón, ciudad de Bogotá.

El presidente detalló que alias “Nairobi” gestionaba redes de extorsión, tráfico internacional de armas, sicariato y narcotráfico a lo largo de rutas estratégicas en Sudamérica y Centroamérica.

El pasado 13 de agosto, la PNP desarticula banda vinculada al Tren de Aragua en el Cercado de Lima. Foto: archivo GEC

El delincuente era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos.

“El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”, indicó Abelardo de la Espriella.