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Un brote de «enfermedad respiratoria aguda grave» a bordo de un crucero en el Atlántico ha causado la muerte de dos personas y ha dejado a una tercera en cuidados intensivos en Johannesburgo. Foto: AFP
Un brote de «enfermedad respiratoria aguda grave» a bordo de un crucero en el Atlántico ha causado la muerte de dos personas y ha dejado a una tercera en cuidados intensivos en Johannesburgo. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos vinculados a un posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el Atlántico.

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