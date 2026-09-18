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Resumen

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

El tribunal de paz de Colombia denunció este viernes una “estrategia” de “asfixia económica” respaldada por el presidente derechista Abelardo de la Espriella con un proyecto legislativo del oficialismo para recortar su presupuesto en más de 30 millones de dólares.

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