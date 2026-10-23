El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dio un plazo de 24 horas a Meta y a X para que expliquen el funcionamiento de sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial ante las sospechas de que favorecen la campaña del senador Flávio Bolsonaro frente a la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión, anunciada este viernes por el corregidor general electoral, el magistrado Ricardo Villas Boas Cueva, responde a una acción presentada por la coalición que respalda a Lula, que denuncia un supuesto trato desigual de las plataformas digitales a favor de Bolsonaro.

El juez determinó, además, una multa diaria de 500.000 reales (unos 100.000 dólares o 90.000 euros) a cada empresa en caso de incumplimiento injustificado de la orden.

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La sentencia se conoce a solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el domingo, que será disputada por Bolsonaro y por Lula, los dos más votados en la primera ronda, con el 47 % y el 45 % de los votos respectivamente.

La coalición de Lula sostiene que los sistemas de recomendación, las herramientas de inteligencia artificial generativa y los mecanismos de revisión de anuncios de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, operan en beneficio de Flávio Bolsonaro y restringen la difusión de contenidos favorables al mandatario.

Entre las irregularidades denunciadas figuran supuestas restricciones a publicaciones de Lula, recomendaciones algorítmicas de perfiles vinculados a su adversario, diferencias en el funcionamiento de las herramientas de IA, errores en las traducciones automáticas y problemas en la distribución de propaganda electoral.

La campaña también cuestiona el funcionamiento de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de X, propiedad del magnate Elon Musk, por ofrecer respuestas distintas ante solicitudes similares relacionadas con ambos candidatos y por la posibilidad de generar contenidos políticos sin una petición específica de los usuarios.

El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, participa en un acto de campaña este miércoles, en Guarulhos, São Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana

La decisión del TSE se produce después de que el diario Folha de São Paulo divulgara mensajes internos de Meta en los que empleados reconocen restricciones que perjudicaban las cuentas de Lula en Instagram y recomendaciones algorítmicas favorables a perfiles de Flávio Bolsonaro.

La nueva decisión constituye un proceso distinto de otro procedimiento electoral en el que el TSE también exigió explicaciones a Meta para garantizar la igualdad de trato entre las candidaturas.

En ese caso, la empresa negó cualquier interferencia electoral y aseguró que ambas campañas eran tratadas de forma igualitaria y no discriminatoria.

Sin embargo, la Fiscalía Electoral denunció el jueves que la compañía no cumplió en el plazo establecido todas las exigencias que el tribunal le hizo para garantizar la igualdad entre ambos candidatos.

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