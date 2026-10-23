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Resumen

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Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dio un plazo de 24 horas a Meta y a X para que expliquen el funcionamiento de sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial ante las sospechas de que favorecen la campaña del senador Flávio Bolsonaro frente a la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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