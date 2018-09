El tribunal electoral de México anunció el sábado la revocación de la multa de 10 millones de dólares que la autoridad electoral impuso en julio al partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por violar reglas de financiamiento de campaña.

De acuerdo al tribunal electoral (TEPJF), la investigación de la autoridad electoral, el INE, sobre un fideicomiso que el partido de López Obrador, MORENA, creó para ayudar a las víctimas del terremoto del año pasado no fue exhaustiva y carece de congruencia.

"Las diligencias realizadas por la autoridad no fueron suficientes, ya que no derivaron en una investigación integral de los hechos", dijo el TEPJF en un comunicado.



Al anunciar la multa de 197 millones de pesos, la más elevada del proceso electoral del 1 de julio, el INE argumentó que la gestión de los fondos del fideicomiso, que no se reportó a la autoridad y sirvió para reunir fondos destinados para los damnificados del sismo, fue opaca.

AMLO, cuya bandera es acabar con la corrupción y los amplios privilegios de la clase política en el país, rechazó desde un inicio la multa y dijo que la operación del fideicomiso había sido "completamente transparente".

El presidente electo asumirá el cargo el 1 de diciembre para un mandato de seis años.



(1 dólar = 19.0700 pesos mexicanos)

Fuente: Reuters