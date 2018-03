Tribunal de México revoca amparo a empresa y cuentas de Rafa Márquez

Un tribunal federal de México revocó este viernes el amparo a una de las empresas y varias cuentas bancarias que había obtenido el futbolista mexicano Rafael Márquez, quien ha sido acusado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos se ser testaferro de un narcotraficante en su país, informaron fuentes judiciales.

El ex jugador del Barcelona español y líder de la selección mexicana en cuatro ediciones del Mundial, había obtenido a comienzos del año un amparo que liberaba un centro terapéutico con sedes en Puerta Vallarta y Guadalajara, además de las cuentas bancarias que lo administran.



Una jueza determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó pruebas suficientes de la relación entre una de las empresas del jugador con el crimen organizado.



Las investigaciones que hace un año vinculan a 'el Káiser' con el capo del narcotráfico Raúl Márquez causó de inmediato la congelación de cuentas y bienes.



El Sexto Tribunal Colegiado en Materia penal del primer circuito decidió revocar el amparo al considerar legal el aseguramiento de cuentas y propiedades del jugador, lo cual significa una marcha atrás en el proceso y complica sus posibilidades de ser convocado al Mundial de Rusia.



Horas antes el colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, había dicho que Márquez seguía un plan especial para alcanzar la forma deportiva óptima y ser considerado para jugar el que sería el quinto Mundial de su carrera.



De 39 años, Márquez es uno de los principales futbolistas de México y con experiencia en el Mónaco francés, el Barcelona español, el New York Red Bulls estadounidense y el Hellas Verona italiano.



El jugador del Atlas también militó en el León.



Fuente: EFE