Asesinos transmitieron en vivo el crimen: ¿qué se sabe de la cruel muerte de tres chicas en Argentina atribuida a narcos peruanos?

Un horrendo crimen conmociona a Argentina. Tres amigas de entre 15 y 20 años fueron halladas muertas días después de haber sido reportadas como desaparecidas. Las jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas y posteriormente descuartizadas. El crimen, que fue transmitido en vivo por redes sociales, habría sido una venganza ordenada por el jefe de una banda de narcotraficantes peruanos que opera en la provincia de Buenos Aires.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez el viernes 19 de setiembre, cuando subieron por voluntad propia a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, de acuerdo con el diario Clarín.

Las tres vivían en Ciudad Evita, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Salieron de sus casas para encontrarse con alguien en la rotonda de La Tablada. Es en este lugar donde subieron a la camioneta.

El miércoles, las autoridades informaron que hallaron los cuerpos de las tres jóvenes enterrados en el jardín de una casa ubicada en Florencio Varela, a unos 45 kilómetros de Ciudad Evita.

La policía había llegado al lugar la noche del martes tras rastrear los movimientos de la camioneta blanca.

En esa vivienda se detectó la última conexión del teléfono de una de las víctimas.

En el lugar se detuvo a un hombre y a una mujer cuando limpiaban la casa.

Los dueños de la vivienda, un hombre de origen peruano y una mujer, también fueron detenidos en un hotel cercano. Posteriormente se detuvo a otras ocho personas, por lo que hay hasta el momento 12 arrestados.

El diario La Nación informó que una de las mujeres detenidas confesó a la policía que los autores del crimen son un narco peruano y su banda.

Esto es lo que se sabe del caso:

El mensaje del jefe narco y la transmisión en vivo

Las jóvenes fueron reportadas como desaparecidas el 19 de setiembre.

La principal hipótesis de la policía indica que el crimen estaría vinculado a una venganza atribuida a una banda de narcos liderada por un traficante peruano que permanece prófugo, indicó La Nación.

Dicha venganza habría sido porque una de las jóvenes se habría quedado con un alijo de cocaína, o que hubo algún tipo de “robo de droga”.

El portal TN informó que el viernes las chicas cayeron en una trampa. Las habían contactado para participar de una fiesta sexual por la que les habían ofrecido 300 dólares a cada una. Pero terminaron en la casa donde fueron torturadas y asesinadas.

Por su parte, Clarín sostuvo que se investiga si las jóvenes eran trabajadoras sexuales.

De acuerdo con los resultados de las autopsias publicadas por la prensa argentina, ellas fueron asesinadas en la madrugada del sábado.

A la muchacha de 15 años, Lara Gutiérrez, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, le cortaron una oreja y tiene un corte en el cuello, a la altura de la carótida. Sobre ella los asesinos aplicaron la mayor saña.

Brenda Del Castillo tiene fractura de cráneo, aplastamiento macizo facial, heridas en el cuello y un corte en el abdomen transversal de punta a punta que fue realizado postmortem.

Morena Verdi presenta luxación cervical y varios golpes en la cara. La asfixiaron con una bolsa en la cabeza.

Uno de los detenidos confesó que la tortura y asesinato fue transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado de 45 personas integrantes de la organización criminal.

La Nación indicó que durante la transmisión en vivo, el jefe narco peruano dijo: “Así le va a quien me roba”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que este tipo de prácticas son habituales en las organizaciones del narcotráfico: “Si les roban droga, no pueden quedar como unos inútiles. Desatan una furia disciplinante para que a nadie se le ocurra hacer esto”.

Alquilaron la casa para una fiesta

El lugar donde fueron enterradas las jóvenes asesinadas. (La Nación de Argentina, GDA).

La dueña de la casa de Florencio Varela le dijo a la policía que tres personas de nacionalidad peruana le alquilaron su vivienda el viernes para hacer una fiesta el fin de semana.

También sostuvo que mataron a las tres jóvenes porque una de ellas le robó 5 kilos de cocaína a un narco que usaba la Villa 1-11-14 como base de operaciones para el tráfico de drogas.

Cuando la policía entró en la casa encontró a un hombre y a una mujer que estaban limpiando manchas que había en la pared.

Después se comprobó, mediante la utilización del reactivo luminol, que las manchas eran de sangre.

La policía encontró a la dueña de la casa en un hotel de la zona, donde estaba junto a un presunto narco peruano que opera en la Villa 1-11-14.

¿Quién es el jefe narco peruano buscado?

TN reportó que el ministro Alonso confirmó que ya identificaron al líder de la banda, un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como “el pequeño ‘J’ o Julito”, y que ya emitieron un pedido de captura en su contra.

Su zona de operación sería la Villa 1-11-14, el Bajo Flores y la Ciudad de Buenos Aires.

Agregó que en operativos realizados el miércoles en Villa Zavaleta y la Villa 1-11-14, la policía encontró “muchísimas raciones de comida como si fueran viandas” y varios rollos de billetes de baja denominación envueltos con cintas elásticas. Además, encontraron un búnker que habría sido desalojado con prisa esa misma mañana.

