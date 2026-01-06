Trump pone la mira en Cuba: “El debilitamiento de la relación entre Caracas y La Habana puede golpear muchísimo a la isla”

“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo de Venezuela, del petróleo venezolano”, dijo el líder republicano en las últimas horas a la prensa, cuando viajaba de Florida a Washington en el Air Force One.

El mandatario aseguró que muchos cubano-americanos estarían contentos de que llegue a su fin el régimen cubano, hoy liderado por Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Una mirada que es compartida por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien en una entrevista televisada indicó que “el Gobierno Cubano es un gran problema”.

Evitó dar detalles sobre los próximos pasos de la Administración Trump. “Creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen castrista”, dijo el político de ascendencia cubana justamente.

Donald Trump da detalles a la prensa sobre la operación en Venezuela, abordo del Air Force One. (Foto: AFP)

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba. (Foto: AFP)

¿Es posible que, tras la caída de Maduro, llegue a un pronto final el régimen comunista en Cuba?

La isla se encuentra en una crisis energética bastante seria, pero según analistas consultados eso no parece ser suficiente.

El docente de la Academia Diplomática del Perú Jorge Chávez Mazuelos indica que, tal como señala Trump, “la principal fuente de energía en términos de petróleo que Cuba recibe proviene de Venezuela”. Otros países que proveen de petróleo a la isla son China, Rusia y México, pero en mucha menor cantidad.

Comparó este contexto de Cuba con “una situación muy grave parecida a la que sufrió en el periodo luego de la caída de la Unión Soviética a inicios de los años 90 del siglo pasado”.

“El régimen cubano es un modelo que ciertamente ha mostrado resiliencia: tiene más de 60 años en el poder, posee mecanismos de represión e inteligencia bien afiatados, hay un modelo unipartidista que se ha solidificado con el paso del tiempo, así que se trata de un hueso duro de roer”, apunta Chávez en comunicación con El Comercio.

Además… Cuba sin sus figuras históricas La revolución cubana comenzó a fines de la década del 50 con una política comunista y antiimperialista, cercana a la entonces Unión Soviética. Han pasado más de seis décadas y en todo este tiempo ha tenido varias crisis con Estados Unidos. Explica Chávez Mazuelos que "los liderazgos no son los mismos que hace 30 y 40 años", época en la que gobernaba Fidel Castro, figura principal de la revolución cubana y que falleció en el 2016.

El internacionalista Óscar Vidarte, por su parte, resalta que el caso cubano “es un pendiente histórico de Estados Unidos”.

Y es que a ambos países los separan menos de 200 km de mar, y han protagonizado enfrentamientos desde el siglo XIX, con la revolución encabezada por Fidel Castro, la Guerra Fría, la crisis de los misiles, la caída de la Unión Soviética, entre muchos hechos históricos. Hoy hay un contexto diferente.

“Sí creería que el debilitamiento de la relación entre Caracas y La Habana puede golpear muchísimo a Cuba y a una economía que ya se encuentra muy debilitada en los apagones, por la falta de recursos energéticos. Ahora bien, de ahí a creer que eso es suficiente para que caiga el régimen cubano, eso sí me genera dudas”, explica a este Diario el también docente principal de la Universidad Católica.

La influencia cubana

La relación entre Cuba y Venezuela ha sido tan estrecha que 32 agentes cubanos fallecieron durante la incursión estadounidense en Caracas para sustraer a Nicolás Maduro el último sábado.

Una nota del régimen cubano señaló que los agentes “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas revolucionarias y del Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. Es decir, se encontraban en Caracas a pedido de Venezuela. Se dispuso dos días de duelo en Cuba.

Así es La Habana, en Cuba. (Foto: AFP)

Apunta Chávez Mazuelos que se conocía la presencia de las Avispas Negras, nombre con el que se conoce a las fuerzas especiales cubanas, y esto pone en una situación complicada a Venezuela. Por un lado, señala el especialista, “va a tener que retribuir económicamente esa cooperación en materia de seguridad”, y es probable que Estados Unidos exija la salida de ese personal cubano.

Por otro lado, también está el bloqueo aéreo y marítimo que ha impuesto el gobierno de Trump sobre el país llanero. “Yo creo que es bastante complicado. Con el bloqueo que hay a nivel aéreo y marítimo, Venezuela no va a tener capacidad de pagar con petróleo estos servicios que Cuba le proveía. Es decir, Cuba ya no es lo que era hasta hace unos años: eso de tener influencias en Venezuela y sostenerlas”, puntualiza.

Venezolanos agradecen a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro. (Foto: AFP)

Otro detalle importante es que, como especifica Vidarte, la relación entre Cuba y Venezuela también se sostenía en función de Nicolás Maduro, quien tuvo su formación en ese país. Hoy no está más. En su lugar se encuentra Delcy Rodríguez, quien fuera su vicepresidenta.

Para el docente de la PUCP, ella podría ser “un poquito más pragmática”.

“Va a comenzar a cambiar algunas cosas que puedan permitirle, como lo expresó, construir una relación con Estados Unidos. Y uno de los primeros temas que probablemente se debiliten con el nuevo gobierno venezolano es la relación con Cuba. De eso no me cabe ninguna duda”, argumenta.

¿Se puede repetir la operación en Cuba?

Durante el mismo vuelo en el Air Force One, el presidente Trump fue consultado sobre si ordenaría una operación en Cuba tal la realizada en Venezuela. “No creo que necesitemos ninguna acción”, aseguró el gobernante estadounidense. Pero hay varios escenarios posibles.

Vidarte descartó que algún tipo de oposición se levante en la isla. Añade que en Cuba hay un malestar, pero no una oposición organizada que pueda presionar por un cambio de gobierno, en especial debido al servicio de espionaje de la isla.

Por otro lado, Estados Unidos podría plantear un escenario que le permita intervenir militarmente, más allá de las palabras de Trump.

“Podría mañana [Estados Unidos] hablar de los derechos humanos y utilizar una justificación, como lo ha hecho en Venezuela, donde Trump ha dicho que en Venezuela se ha robado a las empresas norteamericanas. Bueno, eso también puede ser utilizado en Cuba: en el pasado, muchas nacionalizaciones afectaron intereses económicos estadounidenses en la isla”, apunta Vidarte.

Por su parte, Chávez Mazuelos también marca otros argumentos como el de seguridad nacional, ya que de Cuba no podría extraer recursos como sí acontece en Venezuela.

“También hay que considerar que Cuba ha sido incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, así que Estados Unidos podría encontrar algún tipo de justificación para llevar a cabo una intervención. Pero no podría conseguir los réditos económicos que podría conseguir en Venezuela. La explicación sería más por el tema de seguridad”, indica.

A medida que transcurran los días, la situación se puede ir aclarando más con lo que pase en Venezuela y próximamente en Cuba.