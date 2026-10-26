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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La inesperada reelección de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro supone un revés para los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de consolidar su influencia en Latinoamérica, cuando el giro a la derecha de varios países parecía abrirle el camino.

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