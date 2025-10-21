Trump y Petro vuelven al ataque: “Esta vez no será tan fácil reconducir las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”

El republicano anunció una serie de medidas como la cancelación de cualquier tipo de subsidio, la posibilidad de un incremento de aranceles, así como una eventual intervención contra los campos de producción de drogas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará”, indicó Trump, en esta nueva amenaza que recuerda al impasse que vivieron en enero de este año cuando Trump anunció la imposición de aranceles del 25%.

En aquel momento el desencuentro se generó luego de que Petro impidiera la entrada de dos aviones militares de Estados Unidos con ciudadanos colombianos deportados. El anuncio fue a las 3 a.m., por su cuenta de X. Tras un intenso trabajo de cancillería, su país dio por “superado el impasse”.

En esta ocasión, nuevamente por las redes sociales, a lo largo del lunes el presidente Gustavo Petro dedicó varias publicaciones para responder a Trump, responsabilizando del narcotráfico al alto consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa. “Colombia pone, en realidad, el dinero y pone los muertos en la lucha, EE.UU. pone el consumo”, indicó el presidente sudamericano sobre el trabajo que realiza su gobierno contra narcotraficantes.

A diferencia de lo que ocurrió en enero, para el analista internacional Francisco Belaunde esta vez “no será tan fácil reconducir las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”.

“Acá la responsabilidad, en realidad, es sobre todo de Petro porque quien más pierde es Colombia. Estados Unidos no tanto. Ahí es absolutamente rechazable. Petro ha debido reaccionar como estadista. Puede criticar, siempre se encuentran las maneras de decir las cosas, la diplomacia ofrece un campo donde se pueden decir las cosas entre líneas”, explicó en comunicación con El Comercio.

Y es que la reacción de Trump respondería al llamado que hizo Petro durante la asamblea de las Naciones Unidas para que el ejército de Estados Unidos desobedezca al republicano. Además, el colombiano ha criticado el despliegue militar estadounidense en el mar del Caribe.

Gustavo Petro aseguró que su gobierno ha incautado varias toneladas de drogas.

Gustavo Petro ha criticado las operaciones de Estados Unidos en el mar del Caribe, bombardeando lanchas.

En esa misma línea, el analista Rafael Piñeros Ayala indicó que el último impasse “es una suma de hechos que se fueron llevando y es difícil saber si será la última... no lo creo”. Además, es reflejo de la mala relación entre el presidente Trump y el presidente Petro, que se han enfrentado fuertemente a través de las redes sociales.

“Creo que lo personal se traslada a lo mediático sin que por el momento haya consecuencias más allá de eso. No quiere decir que no genere tensión o preocupación”, indicó el docente de la Universidad Externado de Colombia.

Desde el lado oficial, la cancillería colombiana ha convocado al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña. También ha rechazado la “amenaza directa contra la soberanía nacional” por lo que anunció que acudirá a todas las instancias internacionales. En un comunicado, consideró que se realizaba “una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano”.

En tanto, desde Estados Unidos el asesor económico del presidente Trump, Kevin Hassett, aclaró que la Casa Blanca no prevé de momento anunciar una subida de aranceles a Colombia. “Ya veremos. Por ahora, no hay ningún anuncio previsto”, indicó a la prensa. Actualmente, Colombia paga el 10% de aranceles, como lo hacen muchos países del mundo.

El golpe económico a Colombia

Más allá de la confrontación personal entre Petro y Trump, en medio se encuentra la población colombiana que no ha visto con buenos ojos este nuevo impasse.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha pedido que se retome el diálogo “a través de los canales oficiales y entre gobiernos”, pues ambos presidentes tienen por costumbre usar las redes sociales para mostrar sus opiniones o anuncios.

La agencia EFE también señaló que el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Alberto Bahamón, consideró que “los intereses de un país deben estar por encima de la ideología personal”.

La situación no es fácil para Colombia, pues Estados Unidos es su principal socio comercial, con el que tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde el 2012.

Además… Productos colombianos en riesgo Según el diario El Tiempo, de Colombia, la suspensión anunciada por Trump podría incluir cerca de 200 millones de dólares en cooperación que estaban previstos para el 2026, en fondo de lucha contra el narcotráfico. Además, al menos el 30% de las exportaciones colombianas (entre flores, confecciones y otros productos agrícolas) tienen como destino Estados Unidos.

Si bien es cierto que las amenazas económicas de Trump pueden generar un impacto en Colombia, aún no se puede conocer la magnitud, dice Piñeros Ayala. “Cada uno de los anuncios de la administración Trump han venido con extensiones o con ciertas excepciones que no permiten entender con claridad si se trata de un arancel universal, superior o afecta ciertos sectores”, explicó.

Aun así, los campos productivos que más preocupación generan en el país sudamericano son “el café, las flores, el aguacate, jazmín, frutas tropicales que se están moviendo muy bien y productos alimenticios”.

¿Es Petro un líder del narcotráfico?

“Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, dijo Petro en su cuenta de X, en respuesta a Trump.

Se describió como socialista y aseguró que su gobierno ha detenido la expansión de los cultivos de hoja de coca, solo crecieron un 3%, en el 2024, y la mitad de cultivos están abandonados desde hace tres años. Además, se ha incautado 2.800 toneladas de cocaína. Incluso le ha propuesto a Trump quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial.

Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana le pidieron a Petro aclarar su relación con el “jefe del cartel de los Soles, Nicolás Maduro”. Aunque Estados Unidos ha señalado al cartel de los Soles como una organización terrorista, Petro ha negado que exista dicha organización.

En el comunicado conjunto, ambos políticos colombianos pidieron “serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis”.

Para el analista Francisco Belaunde, “eso de llamarlo líder del narcotráfico es absurdo”. Señaló que Trump “es una persona que se va de boca y, cuando quiere atacar a alguien dice barbaridades”. Lo que sí reflejaría es que está molesto con Petro.

Una similar posición tiene Piñeros Ayala. “El presidente Trump fue grosero ya que no hay evidencia que permita identificar que el presidente Gustavo Petro es narcotraficante o tiene alguna investigación por narcotráfico”, indicó a este Diario. El calificativo de Trump sería más una especulación.

¿Podrán superar Estados Unidos y Colombia este difícil momento en el que los ha metido sus presidentes?