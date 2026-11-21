La muerte de dos hombres que estaban ingresados en hospitales de municipios vecinos elevó este sábado a cinco el número de víctimas de la tempestad acompañada de granizo y fuertes vientos que barrió en la madrugada del viernes una pequeña ciudad del sur de Brasil y afectó a casi todos sus 21.000 habitantes.

De acuerdo con el último boletín de la Defensa Civil, divulgado este sábado, la tempestad, agravada por vientos que llegaron a 114 kilómetros por hora, también dejó 265 heridos y afectó a 20.090 habitantes de Tupanciretá, ciudad de Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Uruguay.

De acuerdo con el organismo de socorro, 40 personas tuvieron que ser trasladadas a albergues de la alcaldía debido a que la tempestad provocó daños estructurales en sus viviendas y otras 19.780 buscaron refugio en casas de amigos y vecinos mientras reparan las suyas.

Un residente retira pertenencias de una casa dañada por la tormenta en Tupancireta, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 21 de noviembre de 2026, tras el paso de una tormenta. (Foto de SILVIO AVILA / AFP). / SILVIO AVILA

La Defensa Civil agregó que el fenómeno meteorológico dejó destejadas 7.796 de las cerca de 8.600 viviendas del municipio y provocó daños estructurales en el hospital municipal, 20 escuelas y tres establecimientos comerciales.

Igualmente provocó la caída de unos 1.000 árboles y de 5.000 postes del tendido eléctrico, así como dejó 30 vías bloqueadas.

El fenómeno meteorológico se prolongó por unos 40 minutos a partir de las 03:00 hora local (6.00 GMT) del viernes y las autoridades aún investigan la posibilidad de que se haya tratado de un tornado.

Por ahora los meteorólogos la calificaron como una supercelda, como son conocidas las tormentas severas y de larga duración que se caracterizan por presentar una corriente ascendente de aire en rotación persistente, conocida como mesociclón.

Esta vista aérea muestra un edificio industrial dañado por una tormenta en Tupancireta, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 21 de noviembre de 2026. (Foto de SILVIO AVILA / AFP). / SILVIO AVILA

Los 265 heridos, así como diez personas que estaban hospitalizadas, tuvieron que ser trasladados a municipios vecinos, debido a que el centro médico local quedó aislado y a que la ciudad se quedó sin suministro de energía eléctrica y agua.

Entre las víctimas mortales del fenómeno están Ronaldo Machado Salles, de 59 años y que fue elegido concejal municipal por siete mandatos seguidos en esta ciudad, entre 1992 y 2020, y dos ancianas de 84 y 85 años cuyas viviendas quedaron destruidas.

El episodio se registró en medio de varias semanas de lluvias intensas y tempestades en el sur de Brasil, fenómenos que están siendo asociados a la influencia de El Niño.

Este mismo fenómeno climático, que puede alcanzar una intensidad histórica este año, también ha contribuido a agravar la sequía en la Amazonía y en otras regiones del norte del país.