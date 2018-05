Los turistas chilenos que podrían enfrentar pena de muerte en Malasia

Fernando Candia, de 30 años, y Felipe Osiadacz, de 27, son dos jóvenes de Chile que se encuentran detenidos hace más de siete meses en la prisión de Sungai Buloh, en Malasia, acusados del homicidio de un ciudadano malayo durante un confuso incidente. Ambos serán juzgados el 29 de mayo próximo en Kuala Lumpur y podrían ser condenados a pena de muerte.

Los jóvenes se encontraban viajando por el Sudeste Asiático. Se conocieron en Nueva Zelanda y viajaron juntos a Malasia, cuando se vieron envueltos en una pelea. Según los familiares, "todo lo sucedido fue en defensa propia".



Según detalló el diario La Tercera, el padre de Felipe Osiadacz, Fernando Osiadacz, dijo en declaraciones: "Si la abogada no logra rebajar los cargos a homicidio negligente, mi hijo arriesga pena de muerte".



Fernando y Maritza Olcay, madre de Fernando Candia, emitieron una declaración pública donde dieron detalles del incidente. "Esta situación ocurrió durante el primer día de sus vacaciones, las cuales iniciaban luego de un período en que ambos trabajaron un año en Nueva Zelanda, después de haber finalizado sus estudios en Chile", indicaron.



"Fueron abordados por un malayo, que según el informe forense se encontraba bajo la influencia de estupefacientes", indicaron en la declaración.



El relato de los familiares sostiene que el "agresor" siguió a Fernando hasta el hostal luego de exigirle "insistentemente" que le diera dinero. Ya en la recepción del lugar, ambos pidieron al recepcionista que llame a la policía. Según la versión de la familia chilena, en ese momento, el hombre se puso más violento, los jóvenes forcejearon, en defensa propia, lograron inmovilizarlo y "sin ninguna intención de causarle daño" el hombre sufrió un paro cardíaco y murió.



"Nuestros hijos son inocentes del cargo que se les imputa. Esto no ha sido más que un terrible accidente que afectó a dos jóvenes que solo iban a disfrutar de sus vacaciones", enfatizaron los padres en la declaración.



El padre de Osiadacz pidió a la Cancillería chilena agilizar el apoyo diplomático de cara al juicio. "Hasta el momento las cartas de apelación enviadas por la abogada han sido rechazadas, por lo que comprenderá que es esencial contar con todo el apoyo que el Estado de Chile nos pueda brindar para evitar que mi hijo y su amigo Fernando Candia sean condenados a la horca por un lamentable accidente, en el que claramente ellos no tenían intención de matar a nadie", afirmó el padre.



"Estamos coordinando una audiencia con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, de manera que el Estado de Chile intensifique las gestiones que nos ayuden a traer de vuelta a Felipe y Fernando", indicaron en la declaración.



Esperan que el presidente chileno pueda tener diálogo directo con el Rey de Malasia, Mohamed V de Kelantan, quien podría cambiar la calificación de la causa.

Mientras tanto, el director general de Asuntos Consulares y de Inmigración chileno, Raúl Sanhueza, aseguró que el consulado de Chile seguirá prestando apoyo a los dos estudiantes.



La autoridad chilena dijo que los dos jóvenes han recibido el apoyo de la Cancillería, "desde que comenzaron los acontecimientos", en agosto de 2017. Y subrayó que el Ministerio de relaciones Exteriores ha prestado la asistencia consular correspondiente.



Tras participar en una reunión con el canciller Roberto Ampuero, el director consular concluyó: "Hemos apoyado a los señores Osiadacz y Candia y lo vamos a seguir haciendo, porque esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros".



