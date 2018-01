El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este jueves como "el presidente de las mujeres" y aseguró ser feminista, en un mensaje publicado en Twitter.



"Soy y seré el Presidente de las mujeres. Me declaro feminista", afirmó el gobernante venezolano a través de su cuenta de Twitter en un mensaje acompañado por el hashtag #MujeresConMaduro2018.



"No me tiembla la mano y mis ministras y ministros lo saben. No permitiré que ni una sola mujer deje de acceder a sus derechos de hoy y del mañana", agregó Maduro.

Soy y seré el Presidente de las mujeres. Me declaro feminista. No me tiembla la mano y mis ministras y ministros lo saben. No permitiré que ni una sola mujer deje de acceder a sus derechos de hoy y del mañana. #MujeresConMaduro2018 pic.twitter.com/3ewAVtJTno — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 de enero de 2018

Las declaraciones del presidente de Venezuela en Twitter fueron publicadas después de un encuentro con mujeres militantes del chavismo en el que participó su esposa, Cilia Flores



En el evento, realizado en la Plaza Bolívar de Caracas, las simpatizantes respaldaron que el presidente postule a la reelección, a lo que éste respondió: "Cuenten conmigo para la candidatura presidencial para el período 2019-2025".



Luego de que la oficialista Asamblea Constituyente adelantó las presidenciales para el 30 de abril a más tardar, la coalición opositora de Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue excluida este jueves por la justicia de las próximas elecciones presidenciales, dejando vía libre a Nicolás Maduro para revalidar su mandato.



Fuente: Agencias