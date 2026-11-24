La Fiscalía de Paraguay imputó este martes a Francisco Peña, hermano del expresidente paraguayo Santiago Peña, por presunto lavado de activos y otros delitos, y solicitó su prisión preventiva, dentro de la causa penal por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, con la que ha sido vinculado el exgobernante.

El hermano del expresidente fue detenido el lunes por la Policía Nacional en su residencia en Asunción, la capital del país, y acudió este martes a rendir una declaración indagatoria ante el Ministerio Público, junto a su esposa, Rocío Caballero Bosch, quien también fue detenida e imputada por lavado de activos.

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Según el acta difundida por la Fiscalía, Francisco Peña fue imputado por lavado de activos en calidad de coautor, por asociación criminal como autor, por cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio como cómplice.

El expresidente también fue imputado por presunto lavado de activos.

En declaraciones a periodistas, el fiscal del caso Christian Benítez indicó que la acusación se relaciona con la “venta aparentemente simulada” de un inmueble de unos 3 millones de dólares por parte de Financiera Ueno, una entidad que posteriormente se convirtió en Ueno Bank, a la empresa Pear SRL, vinculada a Francisco Peña y su esposa.

Ese inmueble, un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí (centro), “finalmente fue pagado con fondos del Grupo Vázquez”, el conglomerado empresarial del que es parte Ueno, señaló Benítez, y también con dinero de Itti, otra compañía del mismo grupo.

Asimismo, la Fiscalía solicitó el congelamiento de todos los bienes de los imputados y la prohibición de enajenarlos para lograr eventuales recuperaciones de activos o “reparación de los daños ocasionados dentro de esta causa”, agregó el fiscal.

Santiago Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno Bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

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A raíz del procedimiento contra el banco, Peña fue removido el 6 de noviembre del cargo por el Senado en un juicio político tras ser declarado culpable de “mal desempeño de funciones”.

Además de haber sido destituido, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y, ahora, lavado de activos.

Ueno Bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central. Su extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados.

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El Banco Central de Paraguay intervino el martes 3 de noviembre Ueno Bank, vinculado al presidente Santiago Peña, y dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a su dinero, en una crisis que horas después derivó en la renuncia del titular del organismo regulador, Carlos Carvallo. (AFP)

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