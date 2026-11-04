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Resumen

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 19 de septiembre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 19 de septiembre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó este miércoles una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, a raíz del escándalo por el cierre de Ueno bank.

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