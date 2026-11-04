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Personas sostienen un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción, Paraguay, el 4 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Personas sostienen un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción, Paraguay, el 4 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Por Agencia EFE

Basta de privilegios, carajo”, gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de ‘Mr. H’, ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país sudamericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank.

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