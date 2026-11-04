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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante la apertura de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en Asunción, el 2 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante la apertura de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en Asunción, el 2 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este miércoles una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.

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