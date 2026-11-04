El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este miércoles una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.

Después de un trámite con carácter de urgencia, Peña rubricó la ley que establece, entre otros, un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La norma fue aprobada hoy por mayoría en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, este último en un segundo debate celebrado durante esta jornada después de la sesión del martes.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la víspera un proceso de resolución o cierre de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

La ley “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”, publicó Peña en X.

El gobernante confió en que el Banco Central “implementará de forma inmediata” la ley y agradeció al Congreso por el “tratamiento responsable y comprometido” de la iniciativa.

Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.

Al dar a conocer la intervención, el BCP anunció este martes la activación del Fondo de Garantía, que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”.

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Horas después, la entidad emisora informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,675 dólares) “en la brevedad”. Funcionarios del BCP estimaron que se haría efectivo a partir del viernes.

Peña designó este miércoles al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser aprobado por el Senado.

Por este caso, la Fiscalía ha imputado a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, para quien pidió prisión preventiva, y otros siete directivos de la entidad, para los que se ha solicitado el arresto domiciliario.

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El Banco Central de Paraguay intervino el martes 3 de noviembre Ueno Bank, vinculado al presidente Santiago Peña, y dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a su dinero, en una crisis que horas después derivó en la renuncia del titular del organismo regulador, Carlos Carvallo. (AFP)

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