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Resumen

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Un repartidor pasa frente a una sucursal del banco UENO en Asunción, Paraguay, el 8 de noviembre de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Un repartidor pasa frente a una sucursal del banco UENO en Asunción, Paraguay, el 8 de noviembre de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Un 93,1 % de los clientes en Paraguay de Ueno bank, la entidad intervenida por problemas de solvencia, han recibido hasta este lunes devoluciones de ahorros, informó el Banco Central, al estar cobijados por un mecanismo estatal de garantía.

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