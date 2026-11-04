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Resumen

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Depositantes del Ueno Bank se manifiestan frente a agentes de policía durante una protesta tras la intervención del Banco Central de Paraguay, en Asunción el 3 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
Depositantes del Ueno Bank se manifiestan frente a agentes de policía durante una protesta tras la intervención del Banco Central de Paraguay, en Asunción el 3 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia EFE

Un grupo de ciudadanos se congregó en los alrededores del Congreso de Paraguay en una vigilia de protesta para exigir la devolución de sus fondos depositados en Ueno Bank, la entidad financiera intervenida por problemas de solvencia, y un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña.

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