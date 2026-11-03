icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank en Asunción. (EFE/ Juan Pablo Pino).
La Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank en Asunción. (EFE/ Juan Pablo Pino).
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

Los ahorristas de Ueno Bank de Paraguay se debatían este martes entre la tensión y la incertidumbre por no poder acceder a su dinero, después de que el emisor del país sudamericano interviniera la entidad financiera por problemas de insolvencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?