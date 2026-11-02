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Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio de Planadas (centro-sur) dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, y un número sin determinar de heridos, confirmaron este lunes las autoridades. (Foto: EFE/ Ministerio de Salud de Colombia)
Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio de Planadas (centro-sur) dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, y un número sin determinar de heridos, confirmaron este lunes las autoridades. (Foto: EFE/ Ministerio de Salud de Colombia)
Por Agencia EFE

Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio colombiano de Planadas (centro-sur) dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, y un número sin determinar de heridos, confirmaron este lunes las autoridades.

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