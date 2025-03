El presidente de Argentina, Javier Milei, no oculta su rechazo hacia los periodistas, a los que ha llegado a calificar de “mentirosos”, “corruptos” o “imbéciles”. No por eso causan menos sorpresa las últimas medidas que su gobierno piensa tomar en las conferencias de prensa en la Casa Rosada, que incluyen el próximo funcionamiento de un “botón silenciador”.

El revuelo estalló esta semana cuando el portavoz de Milei, Manuel Adorni, dijo que el gobierno evaluaba instalar un “botón muteador” para usarlo en las ruedas de prensa en las que los periodistas “se excedan un poco”.

Al justificar la idea, Adorni detalló que el objetivo sería que “la sala de prensa sea cada vez más profesional, estén más cómodos y se los escuche”.

“El botón muteador (silenciador), en caso de hacerlo, (sería) para cuando le arrancan el micrófono de la mano a gente que trabaja en Casa Rosada, bueno, para que eso no pase más”, señaló Adorni durante una rueda de prensa en Casa Rosada.

En cuanto al botón, afirmó que impediría que los periodistas continúen repreguntando y quiten la oportunidad a sus compañeros de otros medios. “Lo importante es la información, no el ida y vuelta con el periodismo”, defendió Adorni.

Aunque usó un tono jocoso al hablar de este tema, adelantó que el gobierno publicará una resolución con algunos cambios en la sala de prensa de la sede del Ejecutivo.

“Queremos hacer un cambio importante. Dentro de esto tiene que estar la libertad de expresión. Estoy por sacar una resolución con algunos cambios en la casa”, afirmó Adorni.

El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, ofrece una conferencia de prensa en la Casa Rosada en Buenos Aires el 11 de diciembre de 2023. (Foto de Luis ROBAYO/AFP). / LUIS ROBAYO

Otras propuestas

Además del “botón silenciador”, el gobierno evalúa someter a la decisión popular qué periodistas participan de las conferencias de prensa. Hasta ahora la regla estipula que cada uno de los medios que salen sorteados puede hacer una pregunta. El sorteo se hace entre todos los medios acreditados presentes.

“Estamos pensando algún esquema donde los periodistas puedan ser elegidos por la gente, quienes estén, quienes no estén; lo estamos analizando y lo estamos pensando de una manera que la gente se sienta representada, que se siente informada y que ustedes acá se sientan también que puedan hacer el mejor trabajo para sus medios y —en definitiva— para la gente, porque no están acá por otra cosa que no es porque del otro lado hay alguien que los lee o escucha”, dijo Adorni. El vocero añadió, entre risas, que sería una especie de “Gran Hermano periodístico”, en referencia al famoso reality show en el que los participantes permanecen en el programa gracias a los votos de los espectadores.

La resolución también incluirá un código de vestimenta de traje y corbata para los hombres y la exigencia de que los reporteros acreditados tengan un contrato fijo con sus empleadores.

El diario “La Nación” ha informado que el gobierno pretende que personalidades de las redes, como ‘youtubers’ e ‘influencers’, puedan asistir a las conferencias de prensa.

Relación tensa

Desde que llegó al poder en diciembre del 2023, Milei ha usado en varias ocasiones su cuenta de X para arremeter contra la prensa. El diario español “El País” recuerda que una de las últimas víctimas fue Carlos Pagni, columnista de ese medio, quien fue objeto de los ataques del presidente argentino por advertir, como otros expertos, sobre la fortaleza artificial del peso.

Javier Milei.

“Sinceramente, me repugnan de modo superlativo todos esos periodistas operadores [...]. A los periodistas marionetas operadores y a sus titiriteros les comento que deben laburar [trabajar] en ser eficientes y adecuar el stock de capital, mientras que en el Gobierno nos vamos a encargar de seguir bajando impuestos que permitan aún mayores salarios”, escribió Milei en sus redes sociales.

El gobernante argentino ha expresado abiertamente que considera al periodismo tradicional parte de la “casta”, como llama al sector al que culpa de los problemas del país.

En el 2024, su gobierno afirmó que el acceso a las ruedas de prensa de la Casa Rosada quedaría restringido a “periodistas de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos”. “Vamos a hacer una sala de prensa de élite, de periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente de la nación”, declaró en julio del 2024 Adorni, quien aseguró que durante años la decisión de acreditar o no a un medio “se ha manejado a dedo”.

También intentó reflotar una ley de 1944 que obligaba a los periodistas a tener una matrícula otorgada por la Secretaria de Trabajo para ejercer el periodismo. La medida generó amplio rechazo y no prosperó.

“La relación entre el periodismo y la administración libertaria es tensa desde sus inicios”, señala “La Nación”, que explica que distintas entidades periodísticas denunciaron retrocesos sobre la libertad de prensa y presentaron reclamos tanto al gobierno en general como al propio Milei.

Hace unos meses, un reporte de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió que “la propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático”.