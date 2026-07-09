Por Juan Luis Del Campo

Los últimos meses han sido turbulentos en la política colombiana y la tempestad no da señales de calma. Y es que la transición entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su sucesor, Abelardo de la Espriella, no está siendo un trámite meramente técnico y administrativo sino que se ha convertido en un enfrentamiento político sin precedentes en la historia del país.

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