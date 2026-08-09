icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante meses, los científicos vienen advirtiendo de la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño en lo que resta del año y la primera parte del 2027, al registrar un aumento considerable de la temperatura del mar en el Océano Pacífico, lo que impactará en el clima de todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.